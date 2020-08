Ifølge det kommunalbestyrelsen har fået fremlagt og tilsendt fra administrationen, ser det ud til, at Hørsholm får en væsentlig mindre regning i udligning næste år end ventet, skriver kommunalpolitiker Ann Lindhardt i et debatindlæg. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Hørsholm sparer 85 millioner kroner viser nye fremlagte tal

Ann Lindhardt (V), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og borgmesterkandidat:

Hørsholm - 04. august 2020 kl. 15:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ifølge det kommunalbestyrelsen har fået fremlagt og tilsendt fra administrationen, ser det ud til, at Hørsholm får en væsentlig mindre regning i udligning næste år end ventet - mere præcist hele 85 mio. Kroner, som Hørsholm står til at skulle betale mindre i 2021, efter den nye udligningsreform er blevet en realitet, hvis man sammenligner sidste års budgetoplæg og tal med de nye fremlagte tal. Overslagsårene ser også positive ud. Dette er en meget glædelig nyhed for Hørsholms borgere.

Vi har altid ment, at Hørsholm betaler mere end rigeligt i udligning. Men det er gode nyheder, såfremt vi ikke skal betale mere med den nye udligningsordning, som jeg gerne vil takke mine Venstre kolleger på Christiansborg for at have leveret. Venstre gik ind i udligningsforhandlingerne med det klare mål, at den kæmpe regning, som regeringen ønskede at udskrive til borgerne i Nordsjælland, skulle nedsættes kraftigt. Og det er i den grad lykkedes - TAK for det.

Undervejs skortede det ellers ikke på usaglige skræmmebilleder af de ødelæggende konsekvenser, som den ny udligningsreform ville få for Hørsholms borgere og kommunens økonomi. Udtryk som »økonomisk øretæve af dimensioner« eller »uforskammet udligningsaftale« fløj gennem luften. Alt sammen uden hold i virkeligheden.

Var det en fjer, der blev til fem høns? Eller var det snarere fem høns, der blev til en fjer? Ordentligt var det bestemt ikke.

Men selvfølgelig anerkender vi i Venstre, at moderne politik desværre også indeholder et element af »fake news«, et kort, der ofte trækkes når sagligheden ikke slår til, og sandheden er ilde hørt.

Venstre har stillet spørgsmål til administrationen for at få klarlagt, hvorfor kommunalbestyrelsens nye fremlagte tal som konsekvenserne af den nye udligningsreform med diverse tilskud og betaling, ser væsentlig mere positive ud, og få belyst hele den samlede effekt for Hørsholm, og baggrunden for de nye fremlagte tal. Med forventning om transparens. Hvis den nye udligningsreform og tilskud betyder en væsentlig mindre regning til Hørsholm, så skal borgerne selvfølgelig informeres.

Jeg håber at borgmesteren, når kendsgerningerne nu står sort på hvidt, vil udtrykke både lettelse og glæde, om ikke andet så gøre det på vegne af Hørsholms borgere, der nu ikke skal til lommerne for at betale yderligere til udligningen. Et par anerkendende ord, ja måske et lille »godt gået« til det borgerlige søsterparti Venstre, er nok for meget at forvente. Men det er også ok. Vi i Venstre kan sagtens leve med bevidstheden om, at Venstre har leveret en for Hørsholms borgere uhørt god udligningsaftale.