DEBAT: Fokus på de ældre i budgetforhandlinger - og ikke spare i bund

Skrevet af Ann Lindhardt (V) og Fritz Reuther (V), medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse

Hørsholm - 02. august 2021 kl. 15:20

Hvis det står til Venstre, skal der fokus på de ældre i de kommende budgetforhandlinger. Man kan simpelthen ikke blive ved med at skære ind til benet og nedprioritere kernevelfærd. Ved vores borgere, at Hørsholm er den kommune i Danmark, der afsætter færrest penge til pleje og omsorg af ældre? Og at alle vore nabokommuner bruger flere ressourcer på ældrepleje end os?

Det er desværre resultatet, når man benchmarker nøgletal. Hørsholm er den kommune, der afsætter færrest penge til pleje og omsorg af ældre over 80 år - og er den kommune i forhold til Allerød, Gentofte, Fredenborg og Rudersdal, der visiterer færrest timer til hjemmehjælp - mens der bruges millionbeløb på konsulentprojekter og prestigebyggerier. Venstre er ikke enig i denne prioritering.

For os hænger det ikke sammen, vi tror på velfærd med omtanke. At noget er vigtigere at prioritere end noget andet. Der ligger spareforslag fra administrationen på næsten 9 millioner kroner årligt på social- og seniorområdet. Er det Hørsholms fremtid? Eller skal vi sikre flere serviceforbedringer og ikke mere serviceforringelse. I takt med at hospitalerne udskriver flere borgere med komplekse plejebehov, kan man spørge sig selv, om der eksempelvis ikke er brug for mere pleje i hjemmet?

Vi skal sikre, at der der er den omsorg og pleje, der skal til. Komme de dårlige oplevelser på plejehjemmene til livs. Vi skal tage godt vare på de mange ældre borgere, som har været med til at gøre Hørsholm til den by, den er. Vi skal sikre, en tryg alderdom med valgfrihed og respekt for individuelle ønsker og behov. Vi skal fremme livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem. Der skal fokus på ensomhed, som kun er blevet forværret af Corona-epidemien.

Venstres udgangspunkt er, at vi blandt andet vil have fokus på de ældre i de kommende budgetforhandlinger. Vi skal skabe rammerne om et godt og trygt liv for ældre og følge med demografien. En borgerlig ledet kommune spiser ikke sine ældre af med den billigste pleje - det er velfærd med omtanke.

