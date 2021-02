Glen Madsen. Dansk Folkeparti. DF. Hørsholm. Politik i Hørsholm. DF i Hørsholm. Foto: Kenn Thomsen

DEBAT: Erkend dog hr. borgmester, så vi kan komme videre

Af Glen Madsen (DF), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Hørsholm - 13. februar 2021 kl. 06:37 Kontakt redaktionen

Borgmesteren påstår, at årsagen til at udviklingen af PH Park er gået fra et overskud på 100 millioner kroner til et underskud på 42 millioner kroner er, at der i forløbet er truffet fordyrende beslutninger i forhold til kvalitet samt parkering under jorden. Det er ikke korrekt og ganske enkelt manipulation af borgerne.

Som tidligere beskrevet, så blev kandidater til kommunalvalget i 2017 og den efterfølgende valgte Kommunalbestyrelse flere gange før januar 2019 informeret af borgmesteren og viceborgmesteren om, at PH Park var en guldrandet forretning. Processen skulle bare køres til ende, så ventede der et provenu på 100 millioner kroner.

Når borgmesteren nu lader borgerne forstå, at det er de trufne beslutninger i forløbet, der har rykket den samlede økonomi i negativ retning med 142 millioner kroner, så skal man gøre sig den ulejlighed at kigge på kronologien i forløbet. Hvornår blev hvilke beslutninger truffet? Og hvad var de reelle valg i beslutningerne?

Da lokalplanen blev vedtaget i oktober 2019 gentog borgmesteren og viceborgmesteren igen og igen, at det ikke var muligt at ændre særlig meget i projektet. Fordi man deraf ville komme for langt væk fra udviklingsplanen, og derfor skulle igennem en ny udbudsproces.

Det er altså udviklingsplanen, der har været fuldstændig afgørende for, hvilke beslutninger, der er truffet.

I udviklingsplanen, der blev vedtaget på det sidste kommunalbestyrelsesmøde i sidste valgperiode i december 2017, står det meget klart beskrevet, hvilke kvaliteter og typer materiale, der skal bruges. Der står, at parkering skal være i parkeringskældre. Hvilke planer, der er med sø og regnvandshåndtering. Samt at Hørsholm Kommune vil etablere parken og landskabet, inden byggeriet iværksættes.

Der er altså på ingen måde tale om, som borgmesteren og viceborgmesteren udlægger det, at disse »visionære« og »kvalitetsbevidste« valg med åbne øjne er truffet efter de store armbevægelser og fortællingen om et forventet overskud på 100 millioner kroner. De valg var velkendte længe før. Det har udgifterne i runde tal selvfølgelig også været.

Med ovenstående in mente, er det åbenlyst, at borgmesterens nye fortælling om PH Park er manipulation. Det spørgsmål, der står tilbage, er, om han reelt hele tiden har vidst, at der ikke var en kinamands chance for noget, der minder om et overskud i projektet? Er det tilfældet, så har borgmesteren direkte løjet overfor Kommunalbestyrelsen.

