Kommunen skal spare, men samtidig får Morten Bast Hall (K) fuldt vederlag for kommunalbestyrelsen, mens han har orlov og rejser verden rundt. Det er ikke ok, argumenterer Glen Madsen (DF) i dette læserbrev.

DEBAT: Er det rimeligt med betalt orlov til politiker på udenlandsrejse?

Hørsholm - 05. maj 2019 kl. 16:16 Af Glen Madsen (DF), Medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse og folketingskandidat i Nordsjællands Storkreds Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udenlandsrejse med skatteyderbetalte »lommepenge«...

Det lyder jo fuldstændig vanvittigt. Det er det også! Men ikke desto mindre, så er det, hvad der foregår i Hørsholm Kommune.

Således har Morten Bast Hall fra Det Konservative Folkeparti lige fået bevilget knap tre måneders orlov med uafbrudt vederlag, fordi han gerne vil rejse ud i den store verden. Bevares, jeg synes det er fint, at unge mennesker udvider deres horisont, men det kan ikke være rigtigt, at vores børn, plejekrævende og ældre skal betale lønnen imens.

Selvfølgelig skal der i ekstraordinære situationer være plads til, at et kommunalbestyrelsesmedlem kan søge orlov, men der er ingen rimelighed i, at man kan vælge at tage på rejse i den store verden samtidig med, at man beholder sit vederlag for et hverv, man i perioden jo ikke bestrider.

Den igangværende valgperiode har på nuværende tidspunkt varet et år og fire måneder, og allerede nu har kommunalbestyrelsen godkendt fire gange orlov af ca. 3 måneders varighed til tre forskellige kommunalbestyrelsesmedlemmer. Fortsætter niveauet i resten af valgperioden, så vil der have været et kommunalbestyrelsesmedlem på orlov i 27 af de 48 måneder perioden varer. Altså over halvdelen af tiden...

Niels Lundshøj (S) blev sidste år nødsaget til at tage syge-orlov, hvilket ikke er selvforskyldt og derfor naturligvis helt okay. De to øvrige orlovsperioder med vederlag er, som beskrevet, givet til Morten Bast Hall (K) og Kristin Arendt, der også er fra Det Konservative Folkeparti. Sidstnævnte, fordi hun skulle passe et arbejde, som det så senere har vist, sig slet ikke var tilfældet, da hun skiftede til et helt andet arbejde.

Jeg ved godt, at reglerne er lavet af Folketinget, og vi i kommunalbestyrelsen ikke kan beslutte noget om vederlag under orlov. Men jeg synes ærligt talt, det er temmelig arrogant overfor borgerne og kommunens personale, der grundet manglende rettidig omhu præsenteres for den ene besparelse efter den anden.

Jeg synes, at Kristin Arendt og især Morten Bast Hall skal overveje at donere jeres orlovs-vederlag til et bosted i kommunen, til Veteran-Cafeen eller til aktiviteter for byens ældre. Opfordringen er hermed givet.