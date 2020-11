DEBAT: En historisk skattestigning til Hørsholm

Alligevel valgte Borgmesteren sammen med bla. de røde partier at vedtage en historisk stor skattestigning på 37 mio. kr., som har den uheldige sideeffekt, at Hørsholm nu skal betale endnu mere i udligning. Ekstra regningen i udligning for Hørsholm er minimum 14 mio. kr. fra 2022. Ikke nok med at skatten stiger, har forligspartierne også valgt at sende gode 14 mio skattekroner årligt ud af Hørsholms Kommune. En Skattestigning som Venstre stemte imod, da der var mange andre muligheder for at få et ansvarligt budget i balance.