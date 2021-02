Ann Lindhardt (V) mener ikke, at borgmesterens fortælling om PH Park er rigtig. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

DEBAT: Det er »tallene«, der betaler for skoler, børneinstitutioner m.m.

Af Ann Lindhardt (V), medlem af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Hørsholm - 12. februar 2021 kl. 17:35 Kontakt redaktionen

Lad mig slå fast, da Kommunalbestyrelsen i 2017 vedtog PH Parks grundlæggende principper såsom parkering under jorden, at Hørsholm Kommune skulle dække byggemodningsomkostninger, landskabsprojektet, infrastruktur osv, var beslutningsgrundlaget sort på hvidt - omkostningerne på de cirka 43 millioner kroner (den såkaldte bypark) skulle dækkes af de forventede indtægter af grundsalg fra sygehusgrunden. Der blev sågar ikke afsat midler til udgiften i det efterfølgende budget, på grund af forventet provenue. Kommunalbestyrelsen i 2017 var altså ikke oplyst om et kommende tocifret millionunderskud.

At Borgmesteren og Viceborgmesteren udtaler at det aldrig var grundlaget, at kommunen skulle inkassere et million provenu, selv efter bypark-omkostningen på 43 millioner kroner er simpelthen ikke retvisende eller korrekt.

Borgmesteren og hans forligskreds skriver sågar i Budgetforliget for 2020-2023:

»Aftaleparterne er enige om, at PH Park er en afgørende forudsætning for budget 2020- 2023. Indtægterne fra salg af PH Park skal således anvendes til at fastholde Hørsholm som en attraktiv bosætningskommune via geninvesteringer i daginstitutioner, skoler og kultur- og fritidsfaciliteter.«

Udover at dække kommunes omkostninger ved byggemodningsomkostninger og landskabsprojektet, så bliver der nævnt geninvesteringer? Hvor er alle de millioner kommunen skulle indkassere i provenu? De 100 millioner kroner, som Viceborgmesteren selv omtalte i 2018? Og hvorfor skal borgerne betale for udviklingsprojekter? Dertil er projektøkonomien samtidig forbundet med store risici, som påpeget i rådgiveres notat. Både Borgmesteren og Viceborgmesteren har et forklaringsproblem overfor borgerne.

Man skal overlade projektudviklings-byggeprojekter til det private marked og ikke jonglere med kommunens skattekroner i den sammenhæng. Man kan jo netop se, hvad der sker, når kommunen selv leger »developer«. Kommunen skal i stedet styre processen ved rammelokalplaner og grundig borgerinddragelse, så kunne dette økonomiske hul være undgået. Og samtidig opnå et smukt kvalitetsbyggeri i åben grønt landskab til gavn for byens fremtid.

Langt om længe er vores borgere nu blevet bekendt med den store økonomiske belastning dette udviklingsprojekt desværre har haft på kommunes økonomi. Jeg har længe forsøgt at få transparens på økonomien bag PH Park, men indtil i mandags var økonomien tavshedsbelagt. Hvad har ændret sig siden i sidste uge?

Vi vil alle byudvikling, men udviklingen i PH Park-økonomien er dybt kritisabel. Et økonomisk hul af kaliber i kommunekassen, hvor tallet minimum lander på -43 millioner kroner.

Det er »tallene«, der skal betale vores velfærd, og ikke en »bypark« til 43 millioner kroner - oveni et underskud på 43 millioner kroner.

