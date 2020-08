I Hørsholm bruger man i gennemsnit pr borger 1,8 time om ugen og i Rudersdal 3,4 timer pr uge. Man kan spørge sig selv, om man har mindre brug for hjælp, fordi man bor i Hørsholm, kontra vores nabokommune Rudersdal? Sådan spørger Ann Lindhardt fra Venstre i et debatindlæg. Arkivfoto

DEBAT: Der skal fokus på de ældre i de kommende forhandlinger

Ann Lindhardt (V) og Fritz Reuther (V), medlemmer af Hørsholm Kommunalbestyrelse:

Hørsholm - 17. august 2020 kl. 12:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det gør ondt i vores hjerter, når vi ser »Else og Niels«, men måske er det en god påmindelse for os alle, så der kommer fokus på vores ældre og deres omsorg og pleje. Det skal være værdigt at blive ældre. Det koster ikke flere penge at tale pænt og respektfuldt, men vi skal fortsat kunne leve op til ansvaret om den respektfulde pleje.

Når man benchmarker nøgletal med vores nabokommuner, så ligger Hørsholm meget lavt, når man ser på, hvor mange midler vi bruger på vores ældre. Eksempelvis er Hørsholm den kommune i Danmark, borset fra Københavns kommune, der bruger færrest timer til hjemmehjælp til vores 65 til 79 årige. I Hørsholm bruger man i gennemsnit pr borger 1,8 time om ugen og i Rudersdal 3,4 timer pr uge. Man kan spørge sig selv, om man har mindre brug for hjælp, fordi man bor i Hørsholm, kontra vores nabokommune Rudersdal?

Der ligger spareforslag fra administrationen på over 13 millioner kroner på social og seniorområdet, men er det den retning Hørsholm skal? eller skal vi sikre nogle flere serviceforbedringer og ikke flere serviceforringelse for vores borgere. I takt med at hospitalerne udskriver flere borgere med komplekse plejebehov, kan man spørge sig selv, om der eksempelvis ikke er brug for mere pleje i hjemmet?

I dag bor der i Hørsholm Kommune 2.025 ældre, som er 80 år eller derover.

Ifølge den seneste befolkningsfremskrivning vil dette tal være 2.998 i 2030. Den forventede udvikling er derfor 48,0 procent. Hvis vi bliver ved med at skære ned på dette område, vil det betyde flere forringelser.

Vi skal sikre, at der der er den omsorg og pleje, der skal til. Vi skal tage godt vare på de mange ældre borgere, som har været med til at gøre Hørsholm til den by, den er. Vi skal sikre, at seniorer får en tryg alderdom med valgfrihed og respekt for individuelle ønsker og behov.

Vi skal fremme livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem. Der skal være et bred udvalg af fritidsaktiviteter og fælleskaber.

Venstres udgangspunkt er, at vi blandt andet vil have fokus på de ældre i de kommende budgetforhandlinger - det skal være værdigt og godt at blive ældre i Hørsholm. Der skal ikke være færre varme hænder, for det ender med at de ældre skærer tænder.