DEBAT: Brostensfeltet på Kongevejen skal helt væk

For tredje gang er der nu lagt op til en udskiftning af brostensfeltet ved busholdepladsen ved Hørsholm Midtpunkt. I kommunens borgerlaboratorium har borgerne et stykke tid kunne stemme om tre valgmuligheder, som alle omfatter brosten og dermed en gentagelse af det nuværende felt, dog med visse variationer blandt andet med mere eller mindre grønt.

Det har undret os, da det ikke vil begrænse lydgenerne for naboerne, som er et af formålene med projektet.

Det viser sig, at Miljø- og Planudvalget vil få forelagt fire forslag på vores møde i december, herunder et uden brosten. Vi undrer os over, at dette fjerde forslag ikke også er indgået i pakken af forslag, som borgerne har kunne stemme om.