- Ann Lindhardt, du bør stoppe dit »fake News« indlæg overfor Hørsholmborgerne. Sådan skriver borgmester Morten Slotved (K), efter Venstres Ann Lindhardt har skrevet i et læserbrev, at Hørsholm får en væsentlig mindre regning i udligning næste år end ventet, efter den nye udlingningsordning er blevet en realitet. Det har hun takket Venstre på Christiansborg for i samme læserbrev, men det mener borgmester Morten Slotved ikke, at man kan. Foto: Lars Sandager Ramlow

DEBAT: Ann Lindhardt og Venstre Hørsholm spreder »fake news«

Hørsholm - 12. august 2020 kl. 10:51 Af Morten Slotved (K), borgmester i Hørsholm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ann Lindhardt, du bør stoppe dit »fake News« indlæg overfor Hørsholmborgerne.

Du bedes google udligningsaftale 2020, og få læst aftalen. Den er på Finansministeriets hjemmeside. Jeg kan oplyse dig om den, men jeg kan ikke forstå den for dig. Konsekvenserne af den aftale er udspecificeret i dokumentet på kommuneniveau.

Den 5/5-2020 indgår Regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF og Alternativet en aftale om en reform af udligningssystemet.

Først bedes du læse pinden. »Samlet virkning og sortering«.

Den viser, at Hørsholm vil tabe 33,626 millioner kroner årligt ved fuld implementering efter fire år. Der står også, at vi får et permanent årligt tilskud på 6,420 millioner kroner.

Derefter bedes du gå til bilag 1. Punkt 21. Afsnit 6. »De to overgangsordninger i 2019 og 2020 for tab som følge af henholdsvis revision af Uddannelsesstatistik og justering af det aldersbetingede udgiftsbehov udløber.«

Når det her specifikt vedtages i en udligningsaftale, at det udløber, bør du også vedstå, at det kostede yderligere 26 millioner kroner for Hørsholm. (Hvis det ikke er en del af udligningsaftalen, så ville man vel ikke nævne det i udligningsaftalen?).

Samlet regning for Hørsholm, borgerne af, at der kom en udligningsreform i 2020 gældende fra fuld implementering, er cirka 53 millioner kroner. Havde flertallet på Christiansborg ikke indgået den aftale, ville Hørsholm have haft mulighed for fremover årligt at sikre velfærd for de 53 millioner.

Og endnu et bilag til aftalen siger.: »I forlængelse af Aftale om reform af det kommunale tilskuds-udligningssystem af 5. maj 2020 er regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre enige om, at partierne ikke vil indgå i at foretage grundlæggende ændringer af det kommunale tilskuds- og udligningssystem uden enighed herom.«

Med den klausul har Venstre låst sig fra i fremtiden at ændre systemet, når der kommer en borgerlig regering.

Læs også administrationens mail igen. Her står nøjagtig de samme tal omkring udligningsaftalen. Konsekvenserne af udligningsaftalen vil også blive gennemgået den 21 - 22 august, hvor kommunalbestyrelsen er på augustkonference.

Kære Ann Lindhardt, det er en helt igennem dårlig aftale for Hørsholm.

