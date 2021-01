Borgmester Morten Slotved (K) skriver til Ann Lindhardt (V), at medarbejderne i Hørsholm Kommune har rigeligt at se til. Arkivfoto

DEBAT: Alle medarbejdere er i gang i Hørsholm Kommune

Af Morten Slotved (K), borgmester i Hørsholm:

Hørsholm - 18. januar 2021 kl. 14:45 Kontakt redaktionen

Ann Lindhardt opfordrer i et debatindlæg til, at Hørsholm Kommune aktiverer medarbejdere, der er hjemsendt uden opgaver. Det er et fokus kommunen allerede har, og jeg kan fortælle, at der pt. ikke er hjemsendte medarbejdere. Alle medarbejdere er i gang. Det er i øvrigt vigtigt at skelne mellem »arbejder hjemme« og »hjemsendt uden opgaver«.

Fra Ann Lindhardts indlæg kunne man få indtryk af, at mange Hørsholm Kommune-medarbejdere går derhjemme uden mulighed for at løse arbejdsopgaver. Det passer ikke. Hvis der er noget Corona-perioden, har vist så er det, at organisationen er fleksibel og smidig, og at man tager fat, hvor der er behov. Jeg møder den mentalitet hele tiden, og det gør mig glad og stolt.

Hørsholm kommune har ca. 1800 medarbejdere. Men ingen sidder pt. og venter på opgaver. Svømmehallens personale møder man f.eks. lige nu i det midlertidige testcenter og nogle af bibliotekets medarbejdere drager omsorg for de ca. 90 borgere, der bliver vaccineret lokalt i Hørsholm, netop mens jeg skriver dette indlæg. Sådan er der hele tiden nye eksempler på, hvordan der bliver sørget for at tingene glider. Corona-situationen forlanger fleksibelt og kreativitet og det udviser Hørsholm Kommune.

Vi har etableret et vaccinations-callcenter med interne medarbejdere, plejecentrene har indbyrdes trådt til med ressourcer, hvor der var mest pres på og terapeuter har hjulpet med servering af mad osv. osv.

Ann Lindhardt nævner også nødbekendtgørelsens mulighed for at reducere i opgaverne i hjemmeplejen som et nærliggende skridt. Til det må jeg sige, at Hørsholm Kommune før, nu og fremover gør alt for at holde serviceniveauet. Nødbekendtgørelsen er en hvilende bemyndigelse, men der er ingen, der håber, at den kommer i anvendelse. Hjemmehjælperne yder hver dag et stort arbejde og ønsker, at opgaverne løses - også når hverdagen er presset.

Jeg håber mit indlæg har gjort det klart, at hver medarbejder i Hørsholm Kommune er vigtig. Alles ressourcer bliver overvejet under hensyntagen til de gældende corona-retningslinjer og de aktuelle opgaver. Det er en fleksibel organisation, der forstår at arbejde sammen på kryds og tværs.

Til angrebet på, om jeg som borgmester prioriterer ældreområdet, har forligspartierne vist et budget i balance, som ikke er baseret på fiktive rammebesparelser. Udenfor forligspartierne, er det kun LA der har vist et tilsvarende budget. Og ja, jeg prioriterer ældreområdet, og mener at ældre- og børneområdet er de vigtigste kommunale opgaver vi skal prioritere.

