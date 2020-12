Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

DEBAT: Akutte hænder i ældreplejen er fantastisk - men behovet er permanent og langt større

Af Glen Madsen (DF), medlem af Hørsholm kommunalbestyrelse:

Hørsholm - 22. december 2020 kl. 05:07 Kontakt redaktionen

Flere varme hænder til de ældre er en virkelig god nyhed. Så længe vi erkender, at det kun er et lille plaster på såret.

På de interne linjer i Kommunalbestyrelsen har Dansk Folkeparti gennem nogen tid italesat nødvendigheden af at iværksætte tiltag, der kunne hjælpe med at give, især beboerne på kommunens plejehjem, mulighed for mere samvær og kontakt med deres familier henover den forestående højtid og vinterperiode. Det ønske bliver forhåbentlig nu imødekommet, fordi Social- og Seniorudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at afsætte en million kroner til ekstra personale de kommende tre måneder.

I Dansk Folkeparti har vi meget længe kæmpet for flere kollegaer til det fantastiske personale, der er i ældreplejen i Hørsholm. Hvilket også tydeligt afspejles i vores budgetforslag, hvori der hvert år har været prioriteret markant flere penge til ældreområdet end fra de øvrige partiers side. Derfor hilser vi naturligvis hvert eneste ekstra sæt varme hænder i ældreplejen mere end velkommen.

Når det så er sagt, så er det utrolig vigtigt for Dansk Folkeparti at gøre det fuldstændig klart, at den million kroner, der her gives til kortvarigt at hjælpe ældreplejen igennem en vinter med besøgsrestriktioner grundet Covid19-situationen, kun er et meget lille plaster på såret.

Set med Dansk Folkepartis øjne skal der kontinuerligt mange flere penge og ansatte til, for at vi kan have den ældrepleje, vi anser for anstændig og rimelig. Et synspunkt, der i øvrigt bakkes op af Ældre Sagen og FOA, som har vurderet, at der skal ansættes 40.000 flere i ældreplejen inden år 2029. For Hørsholms vedkommende svarer det til 175 flere medarbejdere indenfor en 9 årig periode. Der er så rigeligt at gå i gang med og absolut ingen grund til lade som om, at ældreplejen i Hørsholm har de fornødne ressourcer...

I Dansk Folkeparti vil vi gerne rose de øvrige partier for akut at ville være med til gøre en utrolig svær situation for de ældre og ansatte en smule mere smidig. Men samtidig gøre det fuldstændig klart, at dette så langt fra er nok! Ældreområdet har behov for kontinuerlige og væsentlige løft.

