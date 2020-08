DEBAT: Ældre skærer tænder uden varme hænder

Om det er bedre eller lige så dårligt, som på de to jyske, ved vi faktisk ikke. Det kan godt være tilfældet, idet det kommunale tilsyn består af et par forud anmeldte besøg af udvalget for SSU (Social- & Seniorudvalget). Når de fem medlemmer drager ud, venter der dem pæne og ordentlige forhold med et fælles kaffebord til afslutning og alt ender i hygge og fredsommelighed. Det har selvfølgelig været drøftet, om ikke disse besøg burde være uanmeldt, men sådanne forslag bliver affærdiget med, at det ville være udtryk for manglende tillid til det kommunale personale.

Hvorledes problemet om dårlig velfærd kan løses, var til diskussion i Frederiksborg Amtsavis d. 31. juli, hvor en radikal folketingskommunalordfører gjorde gældende, at det ikke blot handlede om penge, men at kommunerne var ansvarlige for, at personalet blev uddannet både fagligt forsvarligt og med et rigtigt menneskesyn på empati og derefter blev ledet godt. Dette er vi fra Venstre for så vidt enige i, men det er nok for let at lægge ansvaret for personalets optræden og manglende empati for de demensramte over på det kommunale niveau, når det er Folketingets for ringe bevillinger til hele plejesektoren i Danmark, som er skyld i, at der mangler flere varme hænder.