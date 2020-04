Cyklist ramt af bil

Lørdag eftermiddag lidt før klokken 15 blev en ældre cyklist ramt af en bilist på Rungsted Strandvej på strækningen mellem Engvej og Bukkeballevej. Ulykken skete, da en 19-årig kvinde i en personbil ville foretage et højresving. Her ramte hun cyklisten, en 74-årig mand fra København, oplyser Nordsjællands Politi, der også kan fortælle, at den ældre herre ikke kom alvorligt til skade.