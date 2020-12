Cyklist kørt ned: Sigter kvindelig bilist

Her kom den 51-årige kvinde kørende ad Christianshusvej og skulle svinge ud på Usserød Kongevej og overså cyklisten, der kommer fra Kokkedal.

Nordsjællands Politi oplyser, at færdselsuheldet blev anmeldt kl. 19.07 og skete i krydset Christianshusvej og Usserød Kongevej.

Slap uden større skader

Patruljen på stedet sigtede den 51-årige kvindelige bilist for ikke at have overholdt sin ubetingede vigepligt.

Umiddelbart slap den 59-årige cyklist fra påkørslen uden større fysiske skader.