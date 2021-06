Cykelvennerne tager turen Danmark rundt

Holdet på 13 ryttere plus serviceteam trillede ud fra Lagkagehuset, der havde sørget for sandwich og kaffe til både team og de fremmødte familier og venner, som stod klar til at vinke farvel.

Hørsholms viceborgmester Henrik Klitgaard er en af holdets veteraner, mens en af de nye er Bina Hjorth, tidligere chef for Trommen. Ud over glæden ved at cykle sammen har holdet det overordnede mål at samle ind til Make-A-Wish Danmark (Ønskefonden - red), der opfylder ønsker for danske børn mellem 3-18 år med livstruende sygdomme for at skabe håb, styrke og glæde.