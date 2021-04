Cykelhjelmen overlevede ikke - men det gjorde Mads

Se billedserie Da Mads Samsøe Jeppesen kigger forbi ulykkesstedet på Rungstedvej knap tre uger efter ulykken, er hullet blevet lappet, og det glæder Mads Samsøe Jeppesen. Foto: Kenn Thomsen

På en strækning, hvor Mads har cyklet tusindvis af gange før, var der pludselig en dag et hul, som ikke plejede at være der. Det kostede Mads syv brækkede ribben, en brækket arm og et slag i hovedet.

20. april 2021

Det er onsdag før påske, solen skinner, og 53-årige Mads Samsøe Jeppesen holder i krydset mellem Rungstedvej og Gammel Hovedgade i retning mod Rungsted.

Han har lige færdiggjort en træningstur på 67 kilometer, og for at det sidste korte stykke hjem ikke skal påvirke gennemsnitsfarten, slukker han for den lille computerskærm, han har siddende på styret af sin racercykel.

Han kigger på sit ur. Klokken er 15.20, og på det her tidspunkt er der omkring ét minut til, at Mads Samsøe Jeppesen kommer ud for noget, der kommer til at vende op og ned på mange af de planer, han har for sommeren 2021. Men det ved han ikke.

Lyset bliver grønt, og Mads sætter i gang. Han passerer krydset, og nu nærmer han sig en orange afspærringscylinder, der står midt på cykelstien.

Mads når godt at se, at det er et stort hul i asfalten, som afspærringscylinderen prøver at varsle om, så han drejer udenom. Men hullet i asfalten er meget bredere, end hvad den ensomme afspærringscylinder kan advare om på egen hånd, og da det går op for Mads, er det for sent.

Mads kan ikke selv huske ulykken. Men vidnet, der ringede efter ambulancen, har efterfølgende fortalt Mads om ulykken.

Mads ryger ud over styret på cyklen, og da han lander, er det direkte ned på kantstenen. Han rammer med siden af hovedet og overkroppen først, hvorpå han går ud som et lys. Den sorte og røde cykelhjelm overlever ikke faldet. Men det gør Mads heldigvis, og selvom han ikke selv kan huske det, får han i et kort øjebliks tilstedeværelse fortalt vidnet sit navn, sit CPR-nummer og mobilnummeret til hans kæreste, inden ambulancen ankommer få minutter senere.

- Jeg synes, at jeg svagt kan huske, at jeg tænker »shit«, da det går op for mig, at jeg ikke kan nå at rette op. Andet kan jeg ikke huske, før jeg vågner på hospitalet, siger Mads Samsøe Jeppesen, som gerne vil takke vidnet for, at han på en meget udramatisk og beroligende måde fik givet Mads' kæreste besked om, hvad der var sket.

Artiklen fortsætter under billedet.. Onsdag før påske var det kun en afspærringscylinder, der varslede cykelstiens cyklister om det store hul midt på cykelstien. Privatfoto

Indlagt med sin cykel Da Mads kommer til bevidshed igen, befinder han sig på Nordsjællands Hospital i Hillerød. Klokken er nu 17:40. Han har været skiftevis omtåget og bevidstløs i omkring to timer og 20 minutter. Nu ligger han i en hospitalsseng og kan ikke bevæge sig. Hans venstre arm er brækket. Det er syv af hans ribben også, og han har fået et ordentligt slag på siden af hovedet.

Alligevel er det racercyklen, der er det første, Mads bekymrer sig om, efter en sygeplejerske har fortalt, hvor han er, og at hans kæreste er på vej.

Sygeplejersken fortæller Mads, at cyklen står på stuen. Det er Mads nødt til at se med sine egne øjne, før han kan få ro. Men Mads kan ikke rejse sig og tjekke, om det passer. For han har fået besked på at ligge stille med sin nakke, og hans syv brækkede ribben gør ikke projektet nemmere, så Mads må være kreativ.

Hans personlige ejendele ligger i en pose, der står i sengen. Mads får fisket den smadrede iPhone op af posen, og med sin raske arm begynder han at tage billeder rundt i lokalet i jagten på sin trofaste landevejsmakker. Og ganske rigtigt. I venstre side af lokalet, henne under vinduet, står hans racercykel.

- Vidnet, der ringede efter ambulancen, havde spottet, at det var en cykel i den dyre ende, så han fik overtalt ambulancefolkene til at tage cyklen med. I første omgang sagde ambulancefolkene nej, men vidnet havde insisteret, og han havde sagt, at cyklen ville være det første, jeg spurgte til, når jeg vågnede, og det havde han jo ret i, siger Mads Samsøe Jeppesen, og smiler selv over det lidt absurde ved situationen.

På hospitalet bliver Mads scannet »et hav af af gange«, som han selv beskriver det. For hospitalspersonalet skal være sikre på, at Mads ikke har indre blødninger.

- Ifølge hospitalet var jeg super heldig. De kunne ikke forstå, at det ikke endte mere galt, end det gjorde, siger Mads Samsøe Jeppesen, der endte med at være indlagt i tre dage, før ham og racercyklen blev udskrevet.

Aflyst cykelsæson Her knap tre uger efter ulykken er Mads tilbage ved ulykkesstedet. Et tykt lag nylagt asfalt dækker nu det hul, Mads var i karambolage med før påske.

Man kan ikke længere se, at en kamp om liv og død har fundet sted. Men det kan man stadig godt se på Mads, og desværre for Mads tager hans skader fra sammenstødet en del længere tid at lappe, end hvad hullet i asfalten gjorde.

- Jeg må ingenting de næste 8-12 uger. Jeg må ikke engang kigge på min cykel. Cykelsæsonen er færdig for mit vedkommende, siger han, og spotter hen mod den nylagte asfalt, før han fortsætter:

- Jeg skulle have været til Frankrig og cykle i bjerge til sommer. Nu er jeg heldig, hvis jeg kan komme på cyklen i sensommeren, siger Mads Samsøe Jeppesen, der plejer at være på cyklen mellem fire og seks gange ugentligt.

Mads bor få hundrede meter fra ulykkestedet. Cykelstien, ulykken skete på, er derfor hjemmevant territorium for Mads.

- Jeg har kørt på det her stykke tusind gange før. Det er sådan et stykke, man er tryg ved, når man har kørt der så meget, siger Mads Samsøe Jeppesen, der stadig ikke helt forstår, hvordan det kunne gå så galt.

- Alt er smadret. Min cykel har fået godt med tæsk, og min cykelhjelm er helt færdig, siger han, og holder så en lille pause, inden han fortsætter:

- Et hul i asfalten er jo, hvad der sker, men når det sker, så bør der skærmes bedre af end en sølle afspærringscylinder. Jeg tør slet ikke at tænke på, hvordan det kunne være endt, hvis det styrt, jeg var udsat for, var sket for en med et barn bag på cyklen eller for en ældre borger, siger Mads Samsøe Jeppesen, og han er derfor glad for at se, at hullet nu er lappet.

Ros til kommunen Da Mads kommer hjem fra hospitalet, ringer han til Hørsholm Kommune for at anmelde ulykken, og Mads synes, at kommunen har håndteret sagen på bedste vis.

- Det første kvinden fra kommunen spurgte mig om, da jeg ringede for at anmelde ulykken, var, om jeg var okay. Hun havde allerede læst om min ulykke på Facebook, så kommunen ventede faktisk på, at jeg ringede, siger Mads Samsøe Jeppesen og fortsætter:

- Jeg føler mig virkelig godt behandlet. De har inden for 24 timer oprettet min sag og sendt den videre til forsikringsselskabet. Det, synes jeg, er mere end okay. Det kan ikke gøres meget hurtigere, tænker jeg, siger Mads Samsøe Jeppesen, og han venter nu på at blive kontaktet af Hørsholm Kommunes forsikringsselskab.