Cykel-forhold i fokus til åbent møde

- Da der næste lige har været kommunevalg, har vi inviteret tre politikere til at komme og fortælle, hvilke planer kommunerne har for at forbedre forholdene for cyklister i de næste fire år. Vi vil også høre om muligt samarbejde henover kommunegrænsen med hensyn til bl.a. supercykelstier, cykelvejvisning og parkering ved Kokkedal Station, siger Jens E. Pedersen, der er formand for Cyklistforbundet afdeling i Hørsholm og Fredensborg.

Fra Miljø- og Planlægningsudvalget i Hørsholm Kommune kommer næstformanden Jan H. Klit (K) og medlem Charlotte Kirchheiner Hansen (K). Fra Fredensborg Kommune kommer Lars Simonsen, formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget samt næstformand for Infrastruktur- og Teknikudvalget.

- Efter nogle korte oplæg fra politikerne bliver der mulighed for at drøfte kommunernes planer for cyklister. Cyklistforbundet har i mange år haft et godt samarbejde med de to kommuner. I perioder går det godt, til andre tider er der stor velvillighed fra begge kommuner, men det kniber med pengene, når vi når til konkrete projekter. Hvordan bliver det de næste fire år? Det ser vi frem til at høre, lyder det fra Jens E. Pedersen.