Coronaudbrud på plejecenter: Flere beboere og ansatte smittet

Måtte vente på testbil

Da en ansat på selve plejecentret den 30. december viste sig at være coronasmittet, besluttede Breelteparken og kommunen at gå i såkaldt udbrudshåndtering, oplyser centerchef Dorte Dahl.

Det omfatter forskellige forbehold, herunder testning af personale og beboere via regionens mobile testbil.

Et af problemerne ved smitteudbrud har været ventetiden på test, og her dukkede testvognen først op nogle dage inde i det nye år. Her blev fem beboere og to medarbejdere konstateret smittet.

Det betød også besøgsforbud, ekstra tiltag med rengøring, ligesom alle beboere, pårørende og medarbejdere blev orienteret om situationen, lyder det fra centerchefen.