Coronasmitten stiger igen i Hørsholm

Hørsholm er med et incidenstal på 32 noget over bekymringsgrænsen på 20, men aktuelt er otte borgere smittet med corona

Et tal som som Udenrigsministeriet også bruger til at fraråde rejser til forskellige lande.

Smittestigningen betyder, at det officielle pejlemærke for udbredelsen af smitte (også kaldet incidenstallet) i skrivende stund er 32 i Hørsholm. Sundhedsmyndighederne har generelt en bekymringsgrænse på 20, hvilket svarer til 20 smittede per 100.000 indbyggere i løbet af de seneste 7 dage.

Et pejlemærke

Incidenstallet er et væsentligt pejlemærke i forhold til at agere passende og korrekt, når smitte skal stoppes mest effektivt, men tallet kan dog ikke stå alene og skal ses i en sammenhæng.

"Det er således vigtigt at være opmærksom på, at kommuner med relativt få indbyggere pludselig kan få nogle meget høje tal, fordi nævneren i regnestykket er meget lille i forholdet. Med 25.000 indbyggere i Hørsholm Kommune vil hver ny COVID-19 patient give et relativt stort udslag på incidenstallet," oplyser Charlotte Fossum.

Incidenstallet er heller ikke det samme som antallet af faktiske smittede, som i Hørsholm lige nu altså er otte ud af 25.000 borgere. Men ganges det op til 100.000 personer, så bliver tallet 32.

Antallet af COVID-19 smittede i kommunerne følges hver dag nøje, både af kommunerne selv, men også af Styrelsen for Patientsikkerhed for hele tiden at have hånd i hanke med om smitten breder sig.