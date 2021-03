De er glade for igen at kunne holde åbent: Niclas Lundsgaard, Anders Gadegaard, Gitte Bull og Martin Høier. Foto: Fred Jacobsen

Coronapausen har været en øjenåbner

Mandag den 1. marts var det præcist 28 år siden Anders Gadegaard for første gang stod i Daniel, den eksklusive modebutik i gågaden i Hørsholm. Og på nær en dag et år siden, Daniel flyttede længere op ad gågaden til større lokaler end dem ved Apotekertorvet. For blot at blive lukket ned første gang bare godt en måneds tid senere.

"Jeg er lykkelig for at kunne åbne igen," siger Anders Gadegaard, mens medarbejderen fra Ø Butikken, skråt over for Daniel på den anden side af gågaden, vifter med Dannebrog og råber et tillykke med åbningen over til Anders.