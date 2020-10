Corona ændrer på proportionerne i Athena Partners Cirikelhusprojekt. Foto: Michael Wulff Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Coronapandemien påvirker kommende storcenter og bymidte Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Coronapandemien påvirker kommende storcenter og bymidte

Arealet til butikker skrumper, mens arealet til boliger næsten fordobles fra 12.500 til 23.200 kvadratmeter i kommende bymidte ved Cirkelhuset

Hørsholm - 19. oktober 2020 kl. 17:11 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Coronapandemiens påvirkning af kunders brug af fysiske butikker får nu konsekvenser for den kommende bymidte, der går under navnet 'Format': Det samlede areal, og areaet til butikker, skrumper, mens arealet til boliger næsten fordobles fra 12.500 til 23.200 kvadratmeter.

Samtidig bliver højden på hotelbygningen barberet ned fra 70 til 43 meter.

Det fremgår af et revideret forslag til en ny lokalplan for området, som blev godkendt på et møde i Fredensborg Kommunes Plan-, miljø og klimaudvalg før efterårsferien.

Påvirkning af corona Det er Athena Partners, der arbejder på at udvikle området for UTF Invest. I det oprindelige forslag var der afsat et samlet areal på 80.000 kvadratmeter til hele bymidten, hvoraf 30.000 kvadratmeter var udlagt til detailhandel i form af store udvalgsvarebutikker. I det reviderede forslag er lokalplanen blevet ændret så den samlede bymidte i stedet bliver på 62.500 kvadratmeter. Heraf bliver 25.900 kvadratmeter udlagt som udvalgsvarebutikker mod 30.000 kvadratmeter tidligere.

Det er påvirkningerne af coronapandemien, der har fået Athena Partners til at revidere planerne, fremgår det af forslaget.

"Gennem det seneste år har udvikleren arbejdet videre med projektet ud fra et ønske om at skabe et mere robust projekt, særligt i forhold butiksdelen som følge af effekterne af den pandemiske situation og den påvirkning det har haft på handlen i fysiske butikker," skriver forvaltningen i et notat.

Hotel på ti etager Højden på det planlagte hotel ændres fra 17 til 10 etager. Athena Partners ønsker at opføre et kombineret hotel og boligbyggeri på op til 43 meter i højden.

Under udvalgsbehandlingen var der et ønske fra politikerne om, at hotelbygningen bliver rykket længere mod nord ud mod motorvejen.

Planen er dog fortsat, at de store butikker primært skal placeres ud mod motorvejen. Her bliver der også anlagt parkeringspladser både i selve bygningen og på taget.

Derudover arbejder Arthena Partners med at opføre en 15 meter høj kombineret støjvold og støjvæg ud mod motorvejen for at sikre at støjgrænserne i skolebygningerne bliver overholdt.

Områdets interne vejstruktur forventes at bestå af en hovedvej fra Usserød Kongevej, hvor der skal anlægges et nyt lyskryds. Derudover er kravene til butikkerne også blevet lempet, så det kommende storcenter ikke kun bliver udlagt til butikker med de helt store udvalgsvarer, men også til mere almindelige udvalgsvarer. Butikkernes areal skal dog være på mindst 1000 m².

FAKTA UTF Invest købte Cirkelhusgrunden af NGG i 2017 for 100 millioner kr. med en klausul om, at der skal opføres en ny NGG

Athena Partners arbejder på at udvikle området for UTF Invest. UTF Invest købte Cirkelhusgrunden af NGG i 2017 for 100 millioner kr. med en klausul om, at der skal opføres en ny NGGAthena Partners arbejder på at udvikle området for UTF Invest. Cirkelhuset er nedslidt Cirkelhuset er i dag så nedslidt, at det vil være alt for dyrt at renovere bygningen. Og det er meget dyrt at varme den gamle bygning op om vinteren. Derfor købte Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG) for nogle år siden Cirkelhuset og solgte det videre til UTF Invest.

For at finansiere skolebyggeriet vil Athena Partners derfor opføre en reel bymidte med storcenter og flere boliger til salg.

Det forventes, at en lokalplan for området er færdig til politisk behandling i slutningen af 2020 eller 2021. Derefter skal den sendes høring i to måneder, før den kan vedtages.

relaterede artikler

Glad NGG-rektor: Vi er kommet tættere på ny skole 08. juni 2020 kl. 12:15

Cirkelhusgrunden: Hotellet kan ryge til fordel for flere boliger 05. juni 2020 kl. 07:00

Loppebutik i Cirkelhuset: Et sted mellem Røde Kors og auktionshus 12. maj 2020 kl. 10:30