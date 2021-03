Byggevirksomheden fra Hørsholm gør sig blandt andet i renovering, som af 199 kædehuse med nye tage, gulver, facader, elinstallationer og køkkener. Foto: Skou Gruppen Foto: Anette Sønderby - Sønderby Visual Storytelling

Coronafrygten udeblev, men kostede alligevel

Byggevirksomheden Skou Gruppen fra Hørsholm omsatte for det samme sidste år og er godt tilfreds med tilværelsen

Hørsholm - 06. marts 2021 kl. 09:16 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Omsætningen er den samme som året før, overskuddet er dog skrumpet en anelse hos byggevirksomheden Skou Gruppen med hovedsæde i Hørsholm.

Det kan ifølge administrerende direktør Martin Skou Heidemann forklares med en frygt for corona, der dog viste sig at være ubegrundet. For samlet set er direktøren meget tilfreds med resultatet. Ikker mindst det, der er skabt i de to datterselskaber.

Trimmede kontoret "Da coronaen kom på banen, turde vi ikke andet end at skære ned på de faste omkostninger. Så vi trimmede kontoret, og det har - sammen med nogle ekstraordinære udgifter til eksterne - kostet på resultatet. Ude på byggepladserne tjente vi det samme," forklarer Martin Skou Heidemann.

Også her har corona spillet ind med nogle ekstra omkostninger, der dog ikke har været af en størrelsesorden der påvirker resultatet.

Færre i skurvognene "Vi må eksempelvis kun være fem personer i en skurvogn, der er opgraderet på rengøring og der er købt masker. Det koster selvfølgelig nogle hundrede tusinder kroner," oplyser Martin Skou Heidemann. Han mener således, at det forpligter, at byggebranchen har kunnet fortsætte sine aktiviteter, mens andre dele af amfundet har været lukket ned.

"Det betyder, at vi skal tænke os ekstra godt om," siger Martin Skou Heidemann.

Tæt på normalt år Ud over disse krusninger har regnskabsåret været en tilnærmelsesvis normalt år. Som så også har været begunstiget af, at kommunerne på grund af coronakrisen fik regeringens tilladelse til at hæve anlægsloftet. Det har kastet en del opgaver af sig.

"Mange kommuner i hovedstadsområdet har udnyttet dette fuldt ud og sat mange ting i gang," fortæller Martin Skou Heidemann og nævner København som eksempel. Har har en lang række institutioner fået en opgradering efter at være blevet skubbet bagud i køen i årene forud.

Døtrene er i vækst Topchefen er også ganske tilfreds med de to datterselskabers præstationer: SG Totalentreprise og SG Beton har haft vækst og har hver især lavet tilfredsstillende overskud.

"Skou Gruppen er en velkørende of robust virksomhed, og det giver overskud til at have mange lærlinge og plads til dem, der står på kanten af arbejdsmarkedet," skriver Skou Gruppen blandt andet i en pressemeddelelse og oplyser, at virksomheden for tiden be4sjæftiger 34 lærlinge og praktikanter.

