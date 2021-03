Sådan her bliver det ikke foreløbig i Sognegården i Hørsholm. Nu er påskearrangementet, der var flyttet fra julen, også aflyst på grund af corona. Foto: Arkivfoto

Corona regerer: Nu varer julen alligevel ikke helt til påske

Mere end nogensinde før er der brug for noget fælles, siger formand for Frivilligcenter og Selvhjælp

Hørsholm - 03. marts 2021 kl. 13:30 Kontakt redaktionen

Julen varer alligevel ikke helt til påske. Det må Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm indse og konstatere, at et planlagt fælles påskearrangement, der var planlagt i Sognegården i Hørsholm til den 3. april, nu også falder for coronarestriktionerne.

Oprindeligt var der planlagt et fælles julearrangement. Det blev dog flyttet til omkring påske i håb om at det så kunne lade sig gøre.

Det kommer dog ikke til at ske.

"Kredsen af frivillige, som er med til at arrangere og gennemføre det fælles jule-/påskearrangement vil melde ud, når det igen bliver muligt at planlægge og gennemføre et fælles arrangement, som der uden tvivl er endnu større behov for end nogensinde," lyder det i en pressemeddelelse fra formanden for Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm, Lars Bjørck Olsen.

