Formand for Hørsholm Kunstforening Anne-Grethe Nissen foran Erik Eibyes humørfyldte tegninger, som folk dog må vente med at se. Den aktuelle udstilling i Fuglsanghus er foreløbigt udsat til 3. januar, selvom den er sat op. Foto: Lene Bruunsgaard

Send til din ven. X Artiklen: Corona-reaktion: Rum til nytænkning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona-reaktion: Rum til nytænkning

Hørsholm Kommunen bakker fuldt og helt op om regeringens nedlukning i en række kommuner. Det fortæller borgmester Morten Slotved (K)

Hørsholm - 07. december 2020 kl. 15:45 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen

- Vi har prøvet det hele i foråret, så vi er helt klar til denne nedlukning. Jeg synes, den er rigtig og et udtryk for rettidig omhu. Vi går nu en julesæson i møde, hvor der er en masse arrangementer for både unge og ældre, så her er det vigtigt, at vi tænker os godt om, så vi undgår at smitten spreder sig voldsomt.

Sådan lyder reaktionen fra Hørsholms borgmester, Morten Slotved (K) efter statsminister Mette Frederiksens (S) pressemøde mandag klokken 12.00. Søndag kom Morten Slotved selv ud af isolation efter to af hans børn begge var blev raskmeldte efter smitte med corona.

- Vi skal her om lidt holde møde i vores krisestab, men jeg kan godt sige nu, at vi kommer til at følge alle centralmyndighedernes anbefalinger, som vi bakker fuldt og helt op om. Nedlukningen rundt i Hørsholm vil kræve en masse af vores medarbejdere, men det her er det rigtige at gøre i den givne situation, lyder det fra borgmesteren.

Venstres spidskandidat, Ann Lindhardt, siger:

- Det var desværre nok uundgåligt, at Hørsholm også ville blive ramt af nye restriktioner, da vores smittetryk også er opadgående. Jeg sender en stor tanke til vores lokale erhvervsliv som bliver berørt - både restauranter, caféer og kulturlivet osv. Det er en svær tid, som berører mange. De ældste elever bliver sent hjem, så også en stor tanke til ansatte på skolerne, eleverne og de berørte familier. Vi må hjælpe hinanden igennem denne svære tid og holde hjulene igang, som det nu er muligt, lyder det fra Lindhardt.

Gymnasium tænker nyt I sidste uge sendte Rungsted Gymnasium alle 800 elever hjem efter to ansatte var testet positive med COVID-19. I dag siger rektor Ruth Kirkegaard:

- Regeringens nedlukning er værdsat her på gymnasiet. Set herfra er det den bedste måde, at vi kan passe på vores ansatte, vores elever og vores elevers familier. Der er ingen tvivl om, at mange vil savne fællesskabet på skolen i den kommende tid, hvor julen jo bringer mange traditioner med sig. Men det giver rum til nytænkning. Vores elever er allerede i gang med en virtuel julekalender på instagram, og virtuel julebingo er også på trapperne som supplement til den virtuelle undervisning, understreger Ruth Kirkegaard, der er på linje med borgmesteren.

- Nedlukningen kommer til at være krævende for både ansatte og elever, men vi har prøvet det før. Vi er godt rustet, og det vigtige her er, at vi kommer godt gennem denne krise.

Også kulturlivet bliver hårdt ramt af nedlukningen.

Kulturhus lukker helt Kulturhus Trommen lukker fra onsdag den 9. december. Det betyder, at alle arrangementer, koncerter og biografforestillinger til og med 3. januar er aflyst og hele huset holder lukket - inkl. biblioteket. Det fortæller Karin Stilling Karlsen, Event-koordinator i Trommen.

I Fuglsanghus var det meningen at Hørsholm Kunstforening den 12. december skulle have slået dørene op til en ny udstilling med Erik Eibyes tegninger og Svend Erik Jensens »Pingonesere«. Mandag var der livlig aktivitet i Fuglsanghus, hvor udstillingen blev sat op, men kunstforeningen følger retningslinjerne og udskyde åbningen foreløbigt til 3. januar. Det fortæller Lene Bruunsgaard fra kunstforeningens bestyrelse:

- Det er selvfølgelig ærgerligt, men vi håber, at corona-udviklingen vender, så vi kan gå 2021 i møde med optimisme og udsigt til vacciner. Og så håber vi, at folk kan starte året med en god oplevelse i Fuglsanghus.