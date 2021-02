Det var fredag 15. januar, at Medicals Nordic under SOS International parkerede deres mobile testvogn ved Kongevejscentret, men nu er den væk igen. Foto: Morten Timm

Corona-overraskelse: Mobil testvogn er pludselig kørt igen Nu kan du ikke længere blive lyntestet i KongevejsCentret

Dalgaard-købmand Lasse Simonsen, der for lidt over to uger siden fik en aftale i stand med Medicals Nordic, er også selv overrasket over, at den søndag aften forlod butikscentret. Han havde opfattelsen af, at den ville blive der hele februar.