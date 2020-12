Se billedserie På en råkold decemberdag kunne HUI Banko Støtteforening varme sig med 25.000 kroner, som Meny Dalgaard i KongevejsCentret ved købmand Lasse Simonsen og tidligere ejer Lisbeth Dalgaard overrakte bankoformand Stig Jensen og næstformand Lars Pedersen. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Corona har sendt støtteforening i knæ: Nu reddet på målstregen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona har sendt støtteforening i knæ: Nu reddet på målstregen

Efter et år med aflyste bankoaftener forsøger HUI Banko at samle penge ind til hjælpearbejde med juletombola foran Hørsholm Midtpunkt. Dalgaard Supermarked bidrager med stor check

Hørsholm - 05. december 2020 kl. 10:45 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

"Det her redder vores år. Ganske enkelt. Ellers havde der været nul kroner til at dele ud til det hjælpearbejde til idrætten, som vi har stået for i 40 år".

Smilene og taknemmeligheden var stor hos Rene Jensen og Lars Pedersen, formand og næstformand i HUI Banko Støtteforening, da de torsdag eftermiddag fik overrakt en check på 25.000 kroner fra Dalgaard Supermarked.

Første gang i historien HUI Banko Støtteforening er vant til fire gange om året at fylde Hørsholm Hallen med glade mennesker og skabe god bankostemning, når de samler penge ind til ungdomsarbejde og aktiviteter i håndbold- og fodboldklubberne samt hjælper børn i mindrebemidlede familier med støtte til kontingent, idrætsrejser og sportsudstyr.

Det har coronaen sat en brat stopper for i 2020, hvor de for første gang i foreningens 40-årige historie ikke har kunne afvikle deres populære bankoaftener og nå det forventede resultat på ca. 100.000 kroner.

Tombola med lokal støtte Den anden redning for støtteforeningen var, da der pludselig åbnede sig en mulighed for - og med få dages varsel - at stille en tombola-vogn op lige udenfor svingdøren mellem Hørsholm Midtpunkt og Gågaden, lige ved SuperBrugsen.

"Vi holder åbent fredag, lørdag og søndag helt frem til jul, og vi vil gerne opfordre alle byens borgere om at kigge forbi og støtte os i tombolaen. Det vil være så skønt at kunne fortsætte vores støtte til ungdomsarbejdet," siger Lars Pedersen, næstformand hos HUI Banko, til Ugebladet.

"Vores koncept er, at alle, der køber lodder i HUI-tombolaen, er vindere. Nogle vinder en præmie, men alle støtter ungdomsarbejdet i HUI," siger Lars Pedersen og glæder sig over, at der allerede har været godt gang i salget af lodder.

Mange af byens forretninger i både KongevejsCentret, Hørsholm Midtpunkt og Gågaden har hjulpet støtteforeningen med præmier til juletombolaen.

"Det værdsætter vi meget højt, Det er en fantastisk motiverende at lokale virksomheder støtter vores arbejde. Noget vi værdsætter meget højt," fastslår næstformand hos HUI Banko, der håber at Hørsholmborgerne vil handle lokalt.

Lars Pedersen fra HUI Banko Støtteforening ønsker den første vinder i foreningens tombola, Erik Laugesen fra Rungsted, tillykke. Tombolaen finder du udfor Hørsholm Midtpunkts store svingdør. PR-foto

FAKTA HUI Banko Støtteforening har eksisteret siden 1979 og fejrede 40 års jubilæum sidste år.

De samler ind via deres fire årlige bankoaftener i Hørsholm Hallen

Hvert år uddeler de penge til forskellige aktiviteter i HUI håndbold og fodboldklubbernes ungdomsarbejde og hjælper børn i mindrebemidlede familier med kontingenthjælp, støtte til rejser, sportudstyr og arrangementer. Mangeårige støtte Lisbeth Dalgaard og ikke mindst hendes far, købmand Kresten Dalgaard, har gennem alle år været en trofast støtte og sponsor ved HUI Bankos mange arrangementer.

De 25.000 kroner i donation fra Dalgaard-købmand Lasse Simonsen og tidligere ejer Lisbeth Dalgaard er blevet mulig via en uddeling fra Købmandsfonden KFI, der fra en pulje på fem millioner har gjort det muligt for frie købmand over hele landet at ansøge om at bidrag til lokale juleaktiviteter.

Det betyder direkte, at HUI Banko Støtteforening også til næste år kan give ungdomsarbejde i håndbold- og fodboldklubberne samt de trængte familie en hjælpende hånd.

relaterede artikler

Dalgaard-førstemand skal vende udvikling hos konkurrent 26. november 2020 kl. 11:01