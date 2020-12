Foto: Privat

Corona gjorde det muligt: Sauna flyder snart i havnen

Foreningen Rungsted Havbad forudser kæmpe interesse, når der åbnes for tilmelding

Hørsholm - 15. december 2020 kl. 12:52 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Vandhunde i Rungsted, Hørsholm og omegn får nye muligheder i det nye år, når der - om corona vil - blandt andet tændes op for en flydende sauna i Rungsted Havn.

Saunaen er i disse dage ved at blive bygget færdig et sted i Sverige og er et resultat af en lang række fremrykkede og nye anlægsinvesteringer, kommunalbestyrelsen besluttede tidligere på året for at holde hånden under erhvervslivet efter forårets store nedlukning.

Og meget tyder på, at det er et tilbud, mange vil benytte sig af, fortæller Otto B. Christiansen, der er formand for foreningen Rungsted Havbad. Det er denne forening, der efter aftale med Hørsholm Kommune skal drifte den flydende sauna.

500 husstande tilmeldt "Der var ikke rigtig noget, der ville stå for driften, derfor måtte vi danne en forening. Ved den stiftende generalforsamling i september var der allerede fyldt godt op. Lige nu er 500 husstande tilmeldt på vores facebookside," oplyser Otto B. Christiansen.

Spørgsmålet er, om den store forhåndsinteresse også kommer til udtryk i dag, når foreningen åbner for tilmeldingen. Det tror formanden på.

"Spørgsmålet er vel mere, om vi kan holde os på de ca. 800 medlemmer, som foreløbig er det maksimale," siger Otto B. Christiansen.

Der bliver - om corona vil - plads til 16 personer i Rungsted Havns nye flydende sauna.

Saunaen er for alle Kommunen kræver i forbindelse med bevillingen, at alle borgere kan få mulighed for at benytte den nye facilitet. Foreningen skal derfor finde en måde at håndtere ikke-medlemmers brug af saunaen og den medfølgende badebro.

Saunaen og badebroen bliver placeret på indersiden af havnens nordlige mole. Når det en gang bliver varmere i luften og i vandet, og der ikke mere er så meget brug for en sauna, kan badebroen flyttes over til strandområdet mod syd og bliver en ekstra attraktion i forbindelse med stranden.

Ellers opstår der nu en ny mulighed for vinterbadere for at tage sig en dukkert med efterfølgende saunaophold i selve havnen.

Håber på god vandkvalitet "Vandkvalitet er formentlig så god, at man godt kan bade i selve havnen. Det er noget, der er ved at blive undersøgt," fortæller Otto B. Christiansen.

Sauna og badebro skal være etableret inden udgangen af året, da de ekstraordinære coronabevillinger er bundet til 2020. Hvornår det nyt tilbud så reelt kan tages i brug er ifølge formanden en helt anden sag på grund af corona.

Armbånd og kode Et medlemskab af foreningen Rungsted Havnebad koster 700 kroner om året, og så skal man lægge et indmeldelsesgebyr på 300 kroner oven i. For det får man blandt andet et armbånd og en kode, der giver adgang til saunaen - og foreningen til at drifte medlemssystem, rengøring, tænd og sluk af sauna og lignende.

Kommunalbestyrelsen bevilgede 1,2 millioner kroner til saunaen og til at få den i gang. Den kom med som en bevilling i anden runde i maj, da politikerne smed 26 millioner kroner oven i de 43 millioner, der allerede var nikket ja til.

I alt er der under denne 'hat' bevilget anlægsprojekter for knap 83 millioner kroner, som kommunen vil finansiere gennem lån.

