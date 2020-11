Corona er kommet tæt på: Borgmester isolerer sig selv

Ingen udadvendte aktiviteter for Hørsholms Morten Slotved før om en uges tid

Hørsholms borgmester Morten Slotved er gået i selvisolation. Mandag aften blev der konstateret covid-19 i det, han både i et Facebook-opslag og over for Ugebladet beskriver som "en nær relation".