Tidligere indbrudstyv Martin Rasmussen viste på et borgermøde tidligere på året hvor hurtigt det tager at bryde et haspesikret vindue op. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Corona er en effektiv nabohjælp

Sommerkvartalet bød på et markant fald i antal indbrud i Hørsholm og i hele landet i øvrigt

Hørsholm - 04. november 2020 kl. 06:35 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Sommerkvartalet med juli, august og september har været tre 'gode' måneder, når man ser på antal af indbrud i Hørsholm Kommune. I hvert fald sammenlignet med samme periode for et år siden.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af indbruddet nærmest er halveret fra den ene til de to sammenlignelige perioder.

I 3. kvartal 2019 var der registreret 93 indbrud, i 2. kvartal i år 51. Antallet af indbrud er dermed nået tilbage til et mere 'normalt' leje, idet der i 3. kvartal 2018 blev registreret 50 indbrud. Og der er ingen entydig forklaring på, hvorfor der i sommermånederne sidste år var så mange flere indbrud end i året før og året efter.

Uforklarligt spring "Jeg kan jo godt se, der er et stort udsving netop i 2019. Det er dog ikke usædvanligt. Det kan være en gruppe, der flytter rundt. Bundlinjen er dog, at der ikke er en entydig forklaring," siger politikommissær Henrik Sejr fra indbrudssektionen i Nordsjællands Politi til Ugebladet. Henrik Sejr tilføjer, at der i den nævnte periode ikke har været iøjnefaldende hændelser, der har fået politiet til at rette et særligt fokus på Hørsholm.

FAKTA

I hele landet var der i 3. kvartal i år 763 færre indbrud io private hjem sammenlignet med 3. kvartal 2019.

I hele år 2020 er der indtil videre anmeldt 12.814 mod 17.116 indbrud - et fald på 25 procent.

Partnerskabet Bo Trygt er et samarbejde mellem Truygfonden, Foreningen Realdania, Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd. Går man endnu længere tilbage i statistikken for de tre sommermåneder, har der været en jævnt stigende tendens fra 2008 til 2011 og siden forholdsvis konstante tal, der svinger mellem 41 og 65 indbrud i denne periode.

Stort fald på landsplan Generelt melder Danmarks Statistik om et fald i antal af indbrud over hele landet i 3. kvartal i år i forhold til samme periode sidste år. Noget af det kan tilskrives corona, hvor danskerne har været mere hjemme end normalt, oplyser Britt Wendelboe, programchef for partnerskabet Bo Trygt, i en pressemeddelelse.

"Det har i sig selv været en form for nabohjælp og dermed en forebyggelse af indbrud," siger programchefen i pressemeddelelsen og fremhæver, at indbrudssikring sammen med nabohjælp er det bedste værn mod de uvelkomne besøg.

