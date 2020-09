Corona-brøler: Inviterer unge til sprængfyldt aktivitetsaften helt til midnat

Mens myndighederne advarer om stigning i coronasmitte og opfordrer alle til at huske at holde afstand, og nattelivet lukkes ned allerede kl. 22, så fejrer Ung i Hørsholm stadig sommeren med aktiviteter i den nye ungdomsklub på Vallerødskolen uden et ord om COVID-19. I et Facebook-opslag inviterer de alle unge mellem 13 og 18 år fra Hørsholm til en fredag aften med fællesspisning og sprængfyldt med aktiviteter frem til midnat kl. 24.

En ældre Hørsholmborger faldt over opslaget i Hørsholm Rungsted Beboergruppe på Facebook og blev noget forundret over, at man midt i disse coronatider kan finde på at samle unge mennesker på den måde.

Souschef: Vi strammer op

Hos Ung i Hørsholm erkender souschef Jakob Greve, at der er et problem her.

"Det skulle selvfølgelig være præciseret, at det sker med corona-restriktioner. Det er ikke fordi, at vi ikke er opmærksomme på det, men det skal naturligvis fremgå af vores kommunikation. Det griber vi fat i med det samme og strammer op på," siger Jakob Greve til Ugebladet.

Han oplyser, at medarbejderne er helt opmærksomme på, at der kun må være 20 unge inde i huset - og i øvrigt er de bekendt med alle coronaforbehold.

Skulle der dukke flere unge op, vil de blive fordelt og må opholde sig udendørs, men der plejer ikke at komme mere end 25 unge til arrangementerne, bedyrer han og tilføjer, at Hørsholm Ungdomsskole via SSP har orienteret politiet om arrangementet.

Hanna Bohn Vinkel, centerchef for Dagtilbud og Skole i Hørsholm, lover også, at arrangementet bliver med masser af restriktioner.

"Det er klart, at vi i Hørsholm Kommune kun gør det, vi har mulighed for under de vilkår, vi har lige nu. Og vi følger alle de retningslinjer meget skarpt," understreger hun.