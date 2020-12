Købmand i Dalgaard Supermarked, Lasse Simonsen, fortæller, at forretningen som den eneste i Danmark er begyndt at importere økologisk caviar. Og det har der været godt salg af, selvom 30 gram koster 375 kroner i et kampagnetilbud, der kører frem til jul. Foto: Allan Nørregaard

Corona: Specialiteter og god mad afløser rejser sydpå

- Mange af vores kunder arbejder hjemmefra på grund af corona, og den lille, lede virus gør også, at de heller ikke rejser eller tager så ofte på restauranter eller caféer. Det har vi kunnet mærke. Mange vil gerne vil forkæle sig selv og familien lidt ekstra, nu hvor de blandt andet har sparet ferierejserne. Her på det seneste har vi selvfølgelig solgt mange chokolade-julekalendere, men i år har vi solgt markant flere luksuskalendere, og sådan er det ud i alle hjørner af forretningen.

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Sådan lyder et gammelt ordsprog, og det kan købmand Lasse Simonsen nikke genkendende til i Meny, Dalgaard Supermarked i Hørsholm.

