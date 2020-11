Se billedserie Fra mandag den 9. november og resten af næste uge (minus tirsdag og torsdag) kan du blive testet for corona ved pop-up testcenter i Fritidshuset. Foto: Colourbox

Send til din ven. X Artiklen: Corona: Pop-up testcenter åbner i Hørsholm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Corona: Pop-up testcenter åbner i Hørsholm

I næste uge kan du blive testet for corona uden tidsbestilling ved Region Hovedstadens mobile testcenter

Hørsholm - 05. november 2020 kl. 09:45 Kontakt redaktionen

Nu kan Hørsholmborgerne hurtigt og nemt blive testet for coronasmitte. For hele næste uge og igen i uge 49 åbner der et mobilt pop-up corona-testcenter i Hørsholm.

Læs også: Corona er en effektiv nabohjælp

Her vil alle borgere, der er fyldt to år, kunne blive testet uden tidsbestilling, oplyser Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

"Smitteniveauet er højt i Hørsholm, og derfor glæder det mig, at vi er blevet tilbudt at åbne et pop-up testcenter i Hørsholm fra på mandag - til gavn for de borgere, som har behov for at taget en corona-test," siger borgmester Morten Slotved (K).

Ifølge borgmesteren kan den mobile testenhed gennemføre op mod 350 tests om dagen, og man får svar indenfor 48 timer.

"Jeg håber, at borgerne tager godt imod det," tilføjer han.

Åbningstider Det er Region Hovedstaden, der stiller det mobile testcenter til rådighed, og det slår dørene op i gymnastiksalen i Fritidshuset på Vestre Stationsvej ved Rungsted Station.

Der gøres opmærksom på, at man skal op ad en trappe for at få adgang til lokalerne i Fritidshuset.

Ønsker du at blive testet skal man blot møde op i åbningstiden, som er fra kl. 10-16 på følgende dage:

Mandag 9. november

Onsdag 11. november

Fredag 13. november

Lørdag 14. november

Søndag 15. november

Pop-up testcentret er tilbage igen fra mandag 30. november og alle ugens syv dage frem til og med 6. december.

Det er her i Fritidshuset på Vestre Stationsvej i Rungsted, at det mobile corona testcenter åbner i næste uge. Bemærk at der er trapper op til testningen

FAKTA Hørsholm Kommune opfordrer til, at man respekterer og overholder Sundhedsstyrelsens generelle hygiejneråd:

Vask ofte hænder, eller brug håndsprit

Host eller nys i dit ærme

Undgå håndtryk, kindkys og kram

Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen

Hold afstand – og bed andre tage hensyn Hørsholm Kommune opfordrer til, at man respekterer og overholder Sundhedsstyrelsens generelle hygiejneråd: Husk sundhedskort og mundbind Testen for covid-19 foregår via podning, og der foretages ikke antistof-test.

Når du møder op til testen i det mobile testcenter, skal du huske dit sundhedskort (sygesikringsbevis). Det er også et krav, at man påfører sig mundbind under opholdet.

Fra Region Hovedstadens mobile netværk gøres der opmærksom på, at der er begrænset kapacitet - og sidste podning foretages klokken 16 uanset kø.

Vil du ikke stå i kø, kan du altid booke en tid i et af de faste testcentre. Du finder de stationære teststeder HER

mt

relaterede artikler

Smittetal i Hørsholm stiger igen igen 03. november 2020 kl. 09:10

SE BILLEDERNE: Coronaens skiftende ansigter 22. oktober 2020 kl. 17:30