Mens smittetrykket fortsat stiger, har borgmester Morten Slotved (K) skrevet et brev til Hørsholms forældre, hvor han beder om hjælp til at bremse smitten. Arkivfoto: Allan Nørregaard

Corona: Far og borgmester beder forældre om hjælp

- Kære forældre med børn i Hørsholms skoler. Covid-19-smitten har desværre godt fat i Hørsholm Kommune og lige nu, er vi blandt de 25 hårdest ramte kommuner i landet. Derfor skal vi sammen bryde smitten. Jeg er borgmester i Hørsholm Kommune, men jeg er også far og vores opgave som forældre er at støtte større børn og unge i en Corona-hverdag.

Med brevet følger blandt andet en lang række råd til, hvordan de unge mennesker skal opføre sig, hvis deres venner bliver testet positive for corona, hvis de har milde symptomer eller hvis de bliver budt noget at drikke, som andre allerede har drukket af.

- Tallene viser, at smitten er spredt i byen og spredt på alder. Der er dog en tendens til, at Hørsholm-tallene følger en landsdækkende tendens, hvor det især er børn og unge mellem 10-19 år, der er ramt. Vi gør alle det bedste vi kan, og vi har alle et ansvar og en mulighed for at gøre noget. Min opfordring er klar: Tal jævnligt med jeres børn og unge om, hvordan Corona påvirker hverdagen, og vær med til at vejlede dem når de har spørgsmål, skriver borgmesteren yderligere i brevet.