Corona: Det mobile testcenter er tilbage

Hørsholm Skoles idrætshal omdannes til testcenter fra mandag 11. januar. Ingen tidsbestilling men forbered dig på kø

Hørsholm - 08. januar 2021

Hørsholmborgerne behøver i næste uge ikke tage ud af kommunen for at blive testet for coronavirus.

For det mobile testcenter er tilbage og åbner på mandag 11. januar klokken 10-16 i idrætshallen på Hørsholm Skole, Selmersvej 6.

Som i efteråret i Fritidshuset er det Region Hovedstaden, der stiller testcenteret til rådighed i en tid, hvor der er pres på de øvrige testcentre.

"Alle borgere, der er fyldt to år, kan blive testet uden tidsbestilling, og adgangen er også venlig overfor kørestolsbrugere," oplyser Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

Testen foregår via podning (ikke anti-stof test), og da man ikke skal bestille tid på forhånd skal man forberede sig på, at der kan forekomme kø.

Husk derfor varmt tøj efter vejrforholdene, da noget af køen kan være udendørs.

Åbningsdage og tider Det mobile center vil udføre corona-tests i tidsrummet fra kl. 10-16 på følgende dage:

Mandag 11. januar

Onsdag 13. januar

Fredag 15. januar

Lørdag 16. januar

Søndag 17. januar

Sundhedskort og mundbind Når man møder op til test i det mobile testcenter i Hørsholm, skal man huske sit sundhedskort. Det er også et krav, at man påfører sig mundbind og holder minimum to meters afstand til andre.

Der gøres opmærksom på, at der er begrænset kapacitet - og sidste podning foretages kl. 16 uanset kø.

Vil du ikke stå i kø, anbefales det at booke en tid i et af de faste testcentre. Dette gøres via coronaprover.dk