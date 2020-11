Corona: Det mobile testcenter er tilbage i Hørsholm

Køen var var lang ved Fritidshuset i Rungsted, da det mobile covid-19 testcenter var forbi i begyndelse af november.

Her nåede omkring 1750 borgere at blive testet for corona.

Nu er chancen der igen. For det mobile testcenter er tilbage igen fra mandag, hvor det åbner for testning kl. 10. Frem til klokken 16 vil man uden tidsbestilling og ganske gratis få et test for covid-19 smitte.