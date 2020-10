26. oktober fejres Beethovens 250-årsjubilæum med to koncerter for strygere og blæsere i Hørsholm Kirke. Pressefoto

Concerto Copenhagen spiller Beethoven i Hørsholm Kirke

Strygere og blæsere spiller to koncerter 26. oktober

Concerto Copenhagen har gennem årene besøgt Hørsholm Musikforening mange gange. Mandag 26. oktober kommer de igen i septet-version med to koncerter i Hørsholm Kirke kl. 17 og kl. 19.30.

Med sig har de to mesterværker i genren, Beethovens og Berwalds septetter for strygere og blæsere.

Beethovens Septet opus 20 blev uropført i april 1800 i Wien, og den blev hurtigt et af Ludwig van Beethovens mest spillede værker.

Dramatisk og fortættende

"Septettens gennemgående lette, lyse karakter, de iørefaldende melodier og de legende farver i sammenspillet mellem blæsere og strygere, var for mange at foretrække fremfor den mere dramatiske og fortættede musik, Beethoven ellers var kendt for," skriver Hørsholm Musikforening i en pressemeddelelse.