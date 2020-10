Se billedserie Ud over Elisabeth von Staffeldt (t.v) er Pernille Obling også at finde på kontoret i den gamle klædefabrik i Hørsholm. Snart kan de få endnu flere kolleger, da virksomheden klarer sig særdeles godt. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Comfort Housing bygger bro mellem lejer og udlejer

Comfort Housing i Hørsholm har skabt en succesfuld forretning ved at bygge bro mellem udlejere og lejere.

Hørsholm - 26. oktober 2020

Stadig flere danskere vælger at bo til leje, mens antallet af boligejere stagnerer. Hos Comfort Housing i Hørsholm mærker man udviklingen.

En undersøgelse fra sidste år viser, at der siden 2010 er sket en stigning i andelen af danskere, der bor i lejeboliger. Nærmere bestemt er andelen steget fra 29,7 procent til 33,4 procent, hvilket svarer til en stigning på godt 288.000 danskere.

Comfort House, der beskæftiger sig med udlejning af boliger, har stadig mere at se til, og i løbet af de næste par år, vil Comfort Housing udvide sit område.

Det fortæller indehaver Elisabeth von Staffeldt.

- Der er mange flere, som vælger at leje en bolig end tidligere. Det giver en anden fleksibilitet. for man binder ikke penge til sin bolig, og man kan flytte, når man har lyst. Det er der mange, som sætter pris på. Samtidig står udlejeren for vedligeholdelsen, og det er der også mange, som er glade for, forklarer Elisabeth von Staffeldt, da Frederiksborg Amts Avis møder hende på kontoret i den gamle klædefabrik på Lyngsøe Alle.

Herfra driver hun virksomheden Comfort Housing, der specialiserer sig i at udleje boliger i den højere prisklasse.

Hun overtog firmaet for snart to år siden, og efterfølgende er det gået stærkt. Det er blandt andet Comfort Housing, der står for at udleje lejlighederne i Liberty Park i Rungsted, og derudover udlejer virksomheden boliger i København og hele Nordsjælland.

Med en fortid som kommunikationskonsulent var Elisabeth von Staffeldt hurtig til at omstille markedsføringen af virksomhedens boliger efter corona, og det har umiddelbart været en ganske fornuftig beslutning.Foto: Sophus Zarrs Soelberg

- Vores kunder er typisk private ejere. Det kan være en familie, som skal til udlandet og bo i en periode, som gerne vil udleje deres hus, mens de er væk. Det kan også være nogle, der ikke ønsker at sælge, fordi de har en dejlig lejlighed i København, som de gerne vil have deres børn skal overtage med tiden, fortæller Elisabeth von Staffeldt, som både udlejer lejligheder, rækkehuse og villaer.

Hvem lejer? Comfort Housing udlejer til en lang række personer, der har forskellige behov, og en stor del af gruppen udgøres af expats, hvilket vil sige udlændinge, som er kommer til Danmark for at arbejde.

- Sidste år skete to tredjedele af vores udlejninger til expats. Det er familier eller enlige, som kommer til Danmark for at arbejde for virksomheder. Her i området kunne det være Velux, Coloplast, Chr. Hansen, Novo eller lignende. Skal man arbejde i Danmark i et par år, køber man typisk ikke en bolig, men så kan man på hjælp til at leje en, forklarer Elisabeth von Staffeldt.

Comfort Housing bidrager i den forbindelse med alt fra markedsføring af boliger, vurdering og fremvisning og til udarbejdelse af lejekontrakter. Virksomheden laver også indflytnings-syn, hvor hele boliger fotograferes, så dokumentationen er i orden til senere brug. Derudover laver Comfort Housing tilsynsaftaler, så udlejere ikke bliver ringet op midt om natten, hvis der er noget galt med en opvaskemaskine eller lignende.

Klarede corona Mens mange virksomheder er blevet hårdt ramt på omsætningen af corona, er det ikke tilfældet for Comfort Housing.

Med en fortid som kommunikationskonsulent var Elisabeth von Staffeldt hurtig til at omstille markedsføringen af virksomhedens boliger, og det har umiddelbart været en ganske fornuftig beslutning.

- Vi var ret spændte på, hvad det ville betyde for os, da corona ramte i foråret. Vi rykkede selvfølgelig hjem for at arbejde, og noget af det første, vi gjorde, var at tage rundt til alle vores boliger, hvor vi optog videoer, så vi kunne lave videopræsentationer. Vi var bange for, at folk ikke turde komme ud og se boligerne, og der var mange expats, som måtte udskyde deres indrejse til Danmark. Vi lavede også virtuelle fremvisninger, og vi gjorde meget ud af at overholde corona-restriktionerne, men på trods af alle de benspænd, har vi kun haft fremgang, Lyder det fra Elisabeth von Staffeldt.

Fremgangen kan mærkes på bundlinjen, og Comfort Housing har i september ramt årsomsætningen for sidste år. Af samme årsag kommer virksomheden til at udvide i den nærmeste fremtid, fortæller Elisabeth von Staffeldt.

- Vi har så travlt, at vi kommer til at udvide ressourcemæssigt. Lige nu arbejder vi primært i København og Nordsjælland, men vi kommer til at udvide til flere områder i løbet af de næste par år, fortæller hun med et smil.

Ud over Elisabeth von Staffeldt er Pernille Obling også at finde på kontoret i den gamle klædefabrik. Hun blev ansat i virksomheden sidste år, og dertil er yderligere to medarbejdere tilknyttet.

Med den rivende fremgang, som Comfort Housing oplever, vil de i fremtiden får endnu flere kolleger.

Comfort Housing har eksisteret siden 2011. Elisabeth von Staffeldt købte virksomheden for knap to år siden. Den gamle klædefabrik på Lyngsø Allé 3 går tilbage i Hørsholms historie til 1791. I 150 år blev der produceret tøj til Hærens forsyning på fabrikken. Efter industrieventyrets afslutning i slutningen af 1970’erne stod bygningerne tomme i otte år, inden et nyt erhvervseventyr begyndte.

Jakob og Erik B. Lyngsø købte den gamle klædefabrik og indrettede kontorer. I dag lejer 38 virksomheder sig ind på klædefabrikken, ifølge klædefabrikkens hjemmeside.





