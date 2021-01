Chokolade og mere gange tre i Midtpunkt

Håndværkerne er allerede i gang med at gøre klar til den nye butik, og lige nu satser Peter Beier på at åbne onsdag den 17. marts.

Står på tre ben

"Vi kommer til at stå på tre ben. Chokolade, is og café," fortæller Peter Beier. I den 200 m² store butik skal kunderne ud over at købe den velkendte chokolade også kunne nyde en kop kaffe, spise en brunch eller nogle tapas, en frokost på stedet eller tage den med sig hjem. Og det hele bliver ifølge Peter Beier lavet helt fra bunden.