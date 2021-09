Se billedserie Charlotte Tilst Christensen har et specielt forhold til Rungstedlund, hvor hun holdt en del ferie som barn.

Send til din ven. X Artiklen: Charlotte på høstfestival: Her holdt hun ferie som barn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Charlotte på høstfestival: Her holdt hun ferie som barn

For Charlotte Tilst Christensen er det noget helt specielt at deltage i weekendens høstfestival på Rungstedlund

Hørsholm - 10. september 2021 kl. 08:48 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Blixen Museet på Rungstedlund byder i den kommende weekend på høstfestival, som museet selv kalder 'talks, musik og bæredygtige produkter'.

Snakkene, oplæsningerne og musikken står en lang række kendte navne for lørdag den 11. og søndag den 12. september.

Og der er en række boder, hvos lokale producenter falbyder deres varer som sodavand, akvavit, øl, eddike og vin.

En bod, der stikker lidt ud, er Charlotte Tilst Christensens. Hun arbejder hos en møbelpolstrer og fremstiller under brandet 'Fraklip' drinksbrikker, kurve og andre genstande, der bæredygtigt er fremstillet af rester fra møbelpolstrerens værksted.

Noget særligt Og det bliver noget særligt for 55-årige Charlotte at vende hjem til Rungstedlund, der har spillet en stor rolle i hendes liv. Her har hun holdt ferie som barn og kaldte den navnkundige husbestyrerinde Caroline Carlsen for bedstemor.

"Eller nærmere bestemt var det Caroline Carlsen, der bestemte, at hun skulle være vores bedstemor," fortæller Charlotte om den bestemte kvinde, der var husbestyrerinde på Rungstedlund fra 1949 til langt efter Karen Blixens død i 1962. Caroline Carlsen døde i 2002 som 91-årig.

Forbindelsen til Caroline Carlsen opstod, da Charlottes mor som ung blev inviteret på Rungstedlund af en veninde, der var stuepige hos Karen Blixen.

Det førte til et venskab med Caroline Carlsen og betød, at Charlottes mor blev inviteret til at besøge Rungstedlund en gang om året - og således også blev Charlottes og hendes søskendes feriested i en periode. Artiklen fortsætter under foto...

Caroline Carlsen omgivet af sine 'rigtige' børnebørn og de selvvalgte, minus Charlottes søster Gry.

Kan ikke bare banke på "Her var det så, at Caroline Carlsen bestemte, at hun skulle være vores tredje bedstemor," fortæller Charlotte Tilst Christensen, hvis besøg på Rungstedlund nu er mere sporadiske.

"Efter det er blevet museum kan man jo ikke mere bare 'banke på'. Men Rungstedlund er et sted, hvor jeg kan trække vejret dybt," lyder det fra Charlotte Tilst Christensen, der også føler sig tiltrukket af Karen Blixens tanker om biodiversitet.

"Der synes jeg jo, at min genbrugstanke passer godt ind," siger Charlotte Tilst Christensen, der er blevet 'udvalgt' til at kunne stille med sin bod, fordi hun genbruger - og sikkert også, fordi hun også blev inviteret til at sy stedets gardiner.

Programmet til Blixen Høstfestival finder du på Karen Blixen Museets hjemmeside https://blixen.dk/blixen-hoestfestival-program.

I 1958 blev Charlottes storebror Lau vist frem for Karen Blixen. Mohair-jakken, Blixen bærer, er syet af Charlottes mor.

relaterede artikler

Altid hjælpsom og siger aldrig nej: Hæder og hyldest overraskede Anne og Finn 20. august 2021 kl. 07:09