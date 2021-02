Se billedserie I et tre årigt projektforløb skal Hørsholm Kommune nu styrke indsatsen over den gruppe skoleelever med et alt for højt og bekymrende fravær. Det vurderes at være 36 elever. Modelfoto Foto: colourbox.com

Centerchefer overrasket over elevers bekymrende høje fravær: Det vil de gøre for at stoppe det

Hørsholm ligger over landsgennemsnittet på bekymrende skolefravær. Puljemidler på 3,5 millioner til ny indsats, der skal hjælpe og støtte børn med massivt skolefravær og dermed øget risiko for at udvikle angst

Hørsholm - 03. februar 2021 kl. 17:11 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

Omkring 36 elever i Hørsholm har været så meget væk fra skolen det seneste år, at det kan tyde på mistrivsel og med deraf øget risiko for at udvikle angst og social fobi.

Nu er der så udsigt til, at de pågældende børn kan få hjælp og støtte til at komme tilbage til en almindelig dagligdags skolegang, når skolerne igen åbner helt.

Hørsholm Kommune er nemlig en del af et nyt tre-årigt projekt, hvor skolerne, kommunens PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, red.) og socialforvaltning i samarbejde skal øge indsatsen overfor børn og unges skolefravær.

Elever i Hørsholms folkeskoler har nemlig et fravær, der ligger over landsgennemsnittet - også det ulovlige fravær, hvor der ikke er tale om sygdom eller fravær med tilladelse (fx. ved ferie uden for almindelige skoleferieuger). Det viser de seneste tre års opgørelser fra Børne- og Undervisningsministeriet.

FAKTA Projektet med at hjælpe elever med bekymrende skolefravær starter i foråret og løber frem til udgangen af 2023.

Hørsholm er udvalgt til projektet med to andre kommuner, Slagelse og Herning.

I Hørsholm gennemføres det i et samarbejde mellem socialforvaltningen, kommunens folkeskoler, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Familiehuset og Myndighedsteamet.

Målet er at udvikle en model for et samarbejde og indsatser til at hjælpe og støtte børn med bekymrende fravær til at vende tilbage til skolen.

Socialstyrelsen har tildelt Hørsholm 3,5 millioner kroner til projektet.

Når projektet er slut skal de tre kommuners erfaringer formidles til landets øvrige kommuner. Signaler på mistrivsel Formålet med projektet er målrettet at finde en model til at forebygge og afhjælpe det bekymrende og massive skolefravær, som ifølge centerchef for Børn og Voksne, Klaus Poulsen, omfatter cirka 36 skolebørn i Hørsholm.

"Der er forsket i, at jo hurtigere man griber ind og får børn tilbage i skolen, desto mindre angst får det enkelte barn for at gå i skolen. Vi skal lære endnu tidligere at opdage og fange de små signaler, børnene sender på mistrivsel i forhold til skolen," siger Klaus Poulsen, ligesom forældrene til børn også skal inddrages mere.

Krav kan give problemer Konsekvenser af et højt skolefravær er øget risiko for social isolation, psykiske problematikker, depression, angst og frafald ved senere uddannelsesforløb.

Ofte opstår problemet med skolefravær i teenagealderen i overgangen fra mellem- til udskolingen eller i overgangen fra børnehave til 0. klasse, hvor der pludselig stilles andre krav.

Hørsholm Kommune har selv søgt om at komme med i projektet, der økonomisk støttes over tre år med 3,5 millioner kroner fra puljemidler i Socialstyrelsen. Pengene skal bruges til den nødvendige kompetenceudvikling, og til at koordinere og fastholde samarbejdet mellem skolerne, PPR og socialforvaltningen forventes det at der ansætte en eller to medarbejdere, oplyser centerchefen.

Ikke gode nok "Gruppen af børn med et såkaldt bekymrende fravær i skolen er på en måde fløjet under radaren. De har måske været væk to-tre dage om ugen gennem et halvt år, og jo længere tid, der går, før man sætter ind, desto sværere er det at få det enkelte barn tilbage i skolen," fastslår Klaus Povlsen.

Han erkender, at man ikke har været gode nok til at få dem tilbage til normal skolegang. Og det kommer bag på både for ham og Hanna Bohn Vinkel, centerchef for skoleområdet, at Hørsholm Kommune ligger over landsgennemsnittet på fravær.

Det samlede fravær er et gennemsnit blandt alle de 2.343 til 2.494 elever i Hørsholms skoler de pågældende år - svarende til et fravær fra 10,6 til 12,6 dage i løbet af et skoleår på 200 dage. 'Andelen af elever med over 10 pct. fravær' svarer til mere end 20 dage. I 2019/2020 omfatter det ca. 272 elever og i skoleåret 2017/2018 er det 393 elever. I fraværet er også indeholdt det ulovlige fravær. Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet, Uddannelsesstistik.dk og Hørsholm Kommune

Skole det vigtigste for børn Specielt er det overraskende, fordi Hørsholms skoler gennem flere år har haft topplaceringer på det faglige niveau og har ligget bedst i trivselsmålinger for hele landet. Det er også gældende for 95-97 procent af eleverne, understreger de begge. Det er de sidste 3-5 procent af eleverne, som fokus skal rettes på, og hvor det tværfaglige samarbejde mellem skoler, forvaltning og PPR skal udvikles og træde til tidligere i forløbet.

"Det allervigtigste for børn er faktisk at gå skole. Vi har elever, der vælger en strategi, hvor de ikke vil i skole. Og det er altid et faresignal. De børn, som ikke trives, vil vi gerne have fat i og hjælpere tidligere end i dag," siger Hanna Bohn Vinkel.

Formand: Vi skal hjælpe Formand for Børne- og skoleudvalget, Svend Erik Christiansen (S), er også glad for, at Socialstyrelsen har givet Hørsholm penge til at implementere en ny model for indsatser til børn med bekymrende skolefravær.

"Vi ønsker at hjælpe de børn, som af forskellige årsager delvist eller slet ikke kommer i skole, til at få en øget trivsel og en bedre skolegang. På den måde give dem et godt børneliv og være med til at sikre dem de bedste forudsætninger i voksenlivet," siger han.

Sådan er fraværsreglerne Med en ny bekendtgørelse er det i efteråret 2019 blevet et krav til folkeskolerne at registrere elevernes ulovlige fravær.

Det gøres op for hvert kvartal. Hvis en elev har 10 procents fravær tages en snak med forældrene og orienterer dem om muligheden for økonomiske sanktioner ved at fratage dem børnepengene i et kvartal.

Er det ulovlige fravær over 15 procent på et kvartal (svarende til 8-9 fraværsdage) skal skolen underrette socialforvaltningen, som så skal tage stilling til om børnepengene skal stoppes.

