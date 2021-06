Det har længe tiltalt Carina Bang, Hørsholm, at blive selvstændig. Nu har hun kastet sig ud i det som uddannet micropigmentist og egen klinik, hvor hun tilbyder microblading af øjenbryn. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Carina åbner ny klinik: Skærer og skaber nye øjenbryn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Carina åbner ny klinik: Skærer og skaber nye øjenbryn

Som nyuddannet micropigmentist er Carina Bang sprunget ud som selvstændig og har åbnet ny klinik i Hørsholm

Hørsholm - 08. juni 2021 kl. 09:33 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

For Carina Bang blev den lange coronanedlukning et afgørende vendepunkt i livet.

Efter 20 år i mediebranchen, oprindeligt grafisk uddannet, og senest ansat som projektleder hos Kursuslex, der arrangerer event- og møder, samt tidligere stressramt tog den 57-årige Hørsholmborger sit liv op til revision.

"Jeg ønskede, at der skulle ske noget andet - og jeg ville heller ikke længere gamble med mit helbred i en meget travl branche. Derfor sagde jeg jobbet op og besluttede mig for at uddanne mig til micropigmentist," fortæller Carina Bang til Ugebladet.

Med uddannelsen i hus har hun nu genstartet sin karriere i en helt ny retning som selvstændig og åbnet egen klinik i Hovedgaden 55, hvor hun tilbyder såkaldt microblading af øjenbryn samt farvning og tilretning af eksisterende øjenbryn.

Harmonisk look Kort fortalt går teknikken ud på at skabe mere harmoniske og tydelige øjenbryn. Det gør hun ved at skære og ridse i huden og putte farve i, så det ligner et naturligt hår.

"Med behandlingen får man både formet og farvet sine øjenbryn, så de træder frem, men stadig passer til ens ansigt. Det egner sig især til kvinder med tynde øjenbryn og som måske begynder at mangle hår efter overgangsalderen. Her 'genskabes' det med et naturligt look," oplyser Carina Bang.

Bruger grafisk baggrund Tidligere har man primært tegnet øjenbryn op med en elektrisk maskine, men oftest med et meget voluminøst udtryk, som ifølge Carina Bang, ser mere kunstigt ud.

"Jeg synes jo, at øjenbryn skal se naturlige ud, og det kan microblading-teknikken gøre. Samtidig kan jeg bruge mit grafiske øje, når de rigtige linjer og symmetrien i ansigtet skal findes, og der skal tegnes op," forklarer hun.

Egenskaber som Carina Bang med sin grafiske baggrund og tegnetalent selv mener, at hun er god til.

Man bedøves inden hun foretager de nødvendige snit, og det kræver to behandlinger, der så vil holde mellem et og tre år.

I resten af juni kører hun åbningstilbud med 20 procents rabat.

Plan om at udvide Microblading er en behandling i vækst, og den 57-årige klinikejer tror på, at der er et stort marked for kvinder i alle aldre.

"Jeg ved godt, at det vil tage noget tid at bygge en kundekreds op," siger Carina Bang, der meget håber på, at mund-til-mund metoden vil hjælpe.

Privat har hun boet i Hørsholm i over 20 år og har været gift næsten ligeså længe med golfmanager i Kokkedal Golfklub, Ken Lauritsen.

"På sigt har jeg planer om at udvide og tilbyde andre hud- og ansigtsbehandlinger," slutter hun.

relaterede artikler

Eksplosivt vokseværk: Fra mindst til størst 18. februar 2021 kl. 16:03