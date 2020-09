DF's Glen Madsen har mistet tilliden til direktør for By og Erhverv, Ole Stilling, og ønsker ham fyret. Arkivfoto

Byrådsmedlem: Direktør skal fyres

Dansk Folkepartis mand i Hørsholm Kommunalbestyrelse har efter gebyrsagen mistet tilliden til direktør for By og Erhverv, Ole Stilling

Hørsholm - 18. september 2020 kl. 17:30 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Håndteringen i forbindelse med sagen omkring byggesagsgebyrerne var den berømte dråbe, der endegyldigt fik bægeret til at flyde over! De mange og alvorlige tilbagevendende fejl må have den konsekvens, at kommunalbestyrelsen snarest tager stilling til, om den fortsat har tillid eller ej til direktør Ole Stilling (direktør for By og Erhverv, red.)."

Direktørens ansvar Sådan lyder den kontante melding i en pressemeddelelse fra kommunalbestyrelsesmedlem Glen Madsen fra Dansk Folkeparti (DF).

Og til Ugebladet svarer han bekræftende på, at han ønsker direktøren fyret.

"Jeg anser det for usandsynligt, at sagen ikke gik længere op i systemet og at direktøren ikke har vidst noget før nu, men kan ikke føre bevis for det. Uanset det, så er det en alvorlig sag, og det er hans ansvar," lyder det fra Glen Madsen.

Koster tre millioner Kravet om direktørens fyring kommer som følge af afsløringen af, at Miljø- og planlægningsudvalget (MPU) ikke straks blev orienteret om, at Hørsholm Kommune i januar var blevet underkendt i Byggeklageenheden for måden at opkræve byggesagsgebyrer på.

Kendelsen betyder, at kommunen nu skal gennemgå 712 sager, hvor der siden 2015 er opkrævet for meget, og som også betyder, at borgerne sammenlagt skal have ca. tre millioner kroner tilbage.

Principiel afgørelse Sagen er principiel: For mange kommuner, der som Hørsholm opkræver byggesagsgebyrer som ren brugerbetaling, har opkrævet efter samme princip som i Hørsholm, nemlig pr. påbegyndt halve time. De skal nu opkræve minut for minut, hvilket Hørsholm Kommune er begyndt på allerede i januar.

En række dårlige sager Når Glen Madsen kalder sagen for dråben, der får bægeret til at flyde over, er det fordi han mener, at Ole Stilling har været involveret i en række andre kontroversielle sager.

Ole Stilling, direktør for By og Erhverv i Hørsholm Kommune, er kommet i Glen Madsens søgelys. Arkivfoto

Han henviser til sagen om de fældede træer ved Hørsholm Lille Skole, hvad han opfatter som manglende styring omkring PH Park, forskellige andre forhold omkring Hannebjerg, fejl i forbindelse med arealoverførsler - og nu gebyrsagen.

Enhver chance forpasset "Isoleret set er den manglende information af kommunalbestyrelsen i forbindelse med den nyligt fremkomne sag om fejlagtige byggesagsgebyrer af så alvorlig karakter, at det vil være meget svært at genoprette tilliden. Tager man de mange øvrige ting med i betragtning, så er enhver chance for at genskabe tilliden passeret," skriver Glen Madsen.

