Hørsholms plangrundlag er for gammelt, og derfor vil kommunen gerne være fleksible i forhold til borgernes ønsker, siger Miljø- og Planlægningsudvalgsformand Kristin Arendt (K), der også har bebudet en fornyelse af plangrundlaget.

Send til din ven. X Artiklen: Byggesager tager for lang tid og giver for få penge i kassen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byggesager tager for lang tid og giver for få penge i kassen

Hørsholm - 08. maj 2018 kl. 05:39 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal man bygge nyt hus eller lave en ny tilbygning i Hørsholm, skal man regne med, at det tager kommunen en måned at godkende en ansøgning om byggetilladelse. Det viser en opgørelse over kommunens sagsbehandlingstider i 2017.

Her fremgår det, at det i gennemsnit har taget kommunens administration 29 dage at sagsbehandle en byggetilladelse til énfamiliehuse, mens servicemålet lyder på 28 dage. Den lange sagsbehandlingstid skyldes til dels en kraftig stigning i antallet af byggeansøgninger, idet antallet af ansøgninger om enfamiliehuse steg med 27 procent i 2017. Samtidig indeholder en stor del af ansøgningerne ønsker om dispensationer, og det tager tid for kommunen af sagsbehandle.

- Vi vil gerne være fleksible i forhold til vores borgeres ønsker, særligt fordi vores plangrundlag er så gammelt. Vi kunne godt bare være stride og nægte at give dispensationer eller bruge tid på at behandle dispensationssager, men det finder vi ikke særlig hensigtsmæssigt, siger formanden for Miljø- og Planlægningsudvalget, Kristin Arendt (K).

Samtidig kæmper kommunen også med et andet problem i sagsbehandlingen af byggesager. Kommunen tjener nemlig ikke nær så meget på gebyrer for byggesagsbehandling som forventet. Tal viser, at mens kommunen i 2015 forventede at tjene 1,6 millioner kroner, blev den realiserede indtægt kun 200.000 kroner. I 2017 havde kommunen budgetteret med en indtægt på 2,2 millioner kroner, men tjente kun 1,1 millioner kroner.

- Vi behandler en masse sager, som vi ikke kan tjene penge på, og det vil sige, at det er relativt lidt af den sagsbehandlingstid, vi bruger, som kan faktureres. Derudover er der også en forsinkelse på, hvornår vi får indtjeningen i forhold til, hvad vi havde forventet, siger Kristin Arendt.

Ifølge Miljø- og Planlægningsudvalgets dagsorden fik kommunens administration sidste år 750 nye byggesager, men kun en tredjedel af sagerne kunne der tages gebyr for. Derfor har udvalget nu besluttet at tilpasse budgettet, så forventningerne til indtjeningskravet ikke er lige så store.

- Der er ikke så meget andet at gøre. Alternativt er, at vi ellers skulle holde op med at give dispensationer og behandle den type sager, men det er vi ikke interesserede i, konstaterer Kristin Arendt.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis tirsdag.