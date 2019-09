Se billedserie Freja Ejendomme har planer om et etagebyggeri i dette historiske grønne område bag Hørsholm Egnsmuseum og Lokalhistorisk Arkiv. Foto: Lars Sandager Ramlow

Byggeplaner bekymrer borgerlige politikere

Hørsholm - 10. september 2019
Af Lars Sandager Ramlow

Søndag eftermiddag holdt en borgergruppe fra Folehavevej og Sdr. Jagtvej et borgermøde i protest mod Freja Ejendommes planer om at opføre tre etagebygninger på det grønne areal bag Hørsholm Egnsmuseum og Lokalhistorisk Arkiv.

Mødet var velbesøgt, og talsperson for borgergruppen, Peter Bjørno Jensen, viste rundt. Blandt deltagerne var det konservative kommunalbestyrelsesmedlem Charlotte Kirchheiner. Hun var bestemt ikke begejstret for planerne:

- Jeg er kritisk over for at ændre på den nuværende lokalplan, som netop er lavet i dyb respekt for den kulturhistoriske værdi, museumsområdet har. Vi byfortætter mange steder i Hørsholm. Lad os færdiggøre disse byggeprojekter og så lade tiden arbejde for museumsområdet. Måske er vi så heldige, at der en dag dukker en person op med smukke og innovative idéer til, hvad vores tidligere museum og den gamle køkkenhave kan bruges til. Jeg synes det er forhastet at plastre et uvurderligt område til med boligblokke. Jeg mener personligt ikke at det vil berige vores by - tværtimod, slår Kirchheiner fast.

Hun oplyser, at der er nogle, som synes at beboerne ved museumshaven er for tidligt ude med deres protester mod byggeriet, idet sagen endnu ikke har været forelagt som en sag for politikerne.

- Jeg synes at det er skønt, at borgerne engagerer sig. Jeg sidder i en arbejdsgruppe for borgerinvolvering her i kommunen og er med til at definere modeller for samskabelse. Min personlige holdning er, at borgerne og deres engagement kan betyde et kvalitetsløft i de idéer, der bliver udviklet. Alene i dag, hvor jeg deltog i borgermødet, blev jeg præsenteret for en masse nye vinkler og synspunkter, som jeg ikke kan undvære i den videre proces med udvikling af museumsområdet. Det er vigtigt at sikre ejerskab så tidligt som muligt, i stedet for at borgerne først præsenteres for de færdige planer, når der stort set ikke længere kan ændres et komma, siger Charlotte Kircheiner.

Venstres Anne Ehrenreich deltog også i borgermødet:

- Ved dagens rundvisning havde beboerne opsat afmærkning af, hvor boligblokkene skulle ligge. Jeg må sige, at jeg finder byggeri af det omfang midt i det historiske Hørsholm helt urealistisk. Efter min opfattelse bør Frejas fokus være på at få liv i de mange ledige kvadratmeter, som Freja råder over i form af de tomme museumsbygninger. Der er ikke brug for yderligere byggeri i området, så længe vi har så store bygninger stående tomme. Jeg ser frem til at høre nærmere om sagen på kommende møder i Miljø- og Planudvalget.

Anne Ehrenreich fortsætter: - Jeg vil gerne takke borgerne, især Peter Bjørno Jensen for at invitere til rundvisningen i området i dag. Det var meget nyttigt for mig, idet jeg ikke desværre kunne deltage i rundvisningen for Miljø- og Planudvalget den 20. august. Udvalget blev orienteret om Frejas ønske om byggerierne i området under meddelelser på mødet i maj eller juni, og her blev det tillige oplyst, at der ville blive gennemført en besigtigelse af området. Derudover er udvalget ikke blevet orienteret om sagen, og vi har ligeledes ikke drøftet den, påpeger V-politikeren.

Også Thorkild Gruelund, der står udenfor partierne, var til borgermøde. Udover at sidde i kommunalbestyrelsen er han også medlem af bestyrelsen i Museumsforeningen for Hørsholm og Omegn:

- For mig at se handler hele denne sag for kommunens vedkommende om et valg mellem »herlighed« eller »nye skatteborgere«. I den forbindelse vil jeg gerne minde om, at mange af de borgere, der allerede bor i Hørsholm Kommune, har valgt at bo her, netop fordi der er »herligheder«. Dette område er en af disse. Lige nu har vi en lokalplan (104, red.), der beskytter området, og jeg synes som politiker, at vi her i kommunen har en række løse ender med PH Park og Hannebjerg-byggerierne, vi bør få afsluttet succesfuldt, før vi eventuelt sætter nye projekter i gang. Derfor er også jeg kritisk overfor Freja Ejendommes byggeplaner, understreger Thorkild Gruelund.