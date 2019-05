Martin Skou Heidemann tog ordet ved FBSA?s generalforsamling. Ved foreningens netop afholdte generalforsamling blev Skou Gruppens direktør, Martin Skou Heidemann, valgt som suppleant til foreningens bestyrelse. Foto: Skou Gruppen Foto: Anette Sønderby - Sønderby Visual Storytelling

»Byggebranchen skal tage samfundsansvar«

Hørsholm - 31. maj 2019

For få lærepladser, social dumping, forurening og for mange arbejdsulykker - byggebranchens udfordringer er til at tage at føle på, og derfor arbejder Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) for at udbrede FN's retningslinjer om virksomheders samfundsansvar - også kaldet FN's Global Compact - til hele den danske ejendoms-, bygge- og anlægsbranche.

Ved foreningens netop afholdte generalforsamling blev Skou Gruppens direktør, Martin Skou Heidemann, valgt som suppleant til foreningens bestyrelse.

- Jeg er meget glad for at være blevet valgt til bestyrelsessuppleant. I Skou Gruppen har vi altid interesseret os for de sociale aspekter i branchen. Jeg mener, at byggebranchen har et kæmpe samfundsansvar, og jeg glæder mig til at være med til at løfte det, siger Martin Skou Heidemann.

Glæden er gensidig, for i foreningen ser formanden, Palle Adamsen, frem til at have Hørsholm-virksomheden med ved mødebordet:

- Vores forening er helt særlig, for vi har repræsentanter fra hele byggeriets værdikæde. Vores medlemmer tæller bygherrer, rådgivere, materialeproducenter og de udførende. Skou Gruppen repræsenterer sidstnævnte, og det bliver interessant at høre deres overvejelser om, hvordan vi bedst muligt får »oversat« FN's retningslinjer til byggeriet. Skou Gruppen har i flere år været et aktivt medlem, og de har vist vejen, når det for eksempel drejer sig om at oprette lærepladser til fremtidens håndværkere, lyder det optimistisk fra formanden.

Han fortæller, at FBSA i tråd med FN's retningslinjer blandt andet arbejder for at sikre ordentlige løn- og arbejdsforhold i den danske byggebranche, sikre fokus på social og miljømæssig bæredygtighed og uddannelsesmuligheder på arbejdspladsen.

Uddannelsesmuligheder er netop et punkt, som Skou Gruppen længe har haft fokus på. Ud af Skou Gruppens 173 medarbejdere er 28 nemlig lærlinge.

- Hvis vi også i fremtiden skal have dygtige håndværkere, kræver det, at virksomhederne tager ansvar. Det kan godt være, at det koster lidt på kort sigt, men på den lange bane kommer det både virksomhederne og samfundet til gavn, siger Martin Skou Heidemann.

Skou Gruppen A/S er en entreprenørvirksomhed, der udfører hoved- og totalentrepriser samt store tømrer- og mureropgaver for professionelle kunder. Skou Gruppen har speciale i komplicerede renoveringer.

Skou Gruppen dækker hele Storkøbenhavn og har hovedkontor i Hørsholm.