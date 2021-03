Bydel med bump på vejen: Det er der intet Hørsholm i

Kommunens krav til stationsområdet

Der skal skabes et nyt byområde, der skal indeholde friplejehjem, en dagligvareforretning, pendlerparkeringspladser, boliger, kollegieboliger og evt. mindre caféer.



Friplejehjem: Der skal være plads til 50-80 beboere



Kollegieboliger: Der skal opføres mindst 15 private kollegieboliger, gerne flere.



Dagligvarer: Det nye byområde skal have en dagligvareforretning med højst 1.200 kvadratmeter.



Parkering: Der skal etableres mindst 350 bilparkeringspladser med mindst tre pladser til handicappede og mindst fem ladestandere til elbiler. Desuden skal mindst halvdelen af p-pladserne forberedes til at kunne få ladestandere. Parkeringspladserne kan placeres i konstruktion (p-hus) eller på terræn eller mere selvstændige, faste ejedomme og skal overdrages vederlagsfrit til Hørsholm Kommune.



Boliger: Kommunen ønsker et blandet boligudbud, som kan være ejer- eller lejeboliger til familier, ældre og singler med en parkeringsnorm på én plads pr. bolig i etage eller tæt-lav, 0,25 pr. kollegiebolig og 0,7 pr. ældrebolig.



Vurderingen er, at der bliver plads til ca. 200 boliger i det nye byområde.



Bedømmelsesudvalget består af medlemmerne af Økonomiudvalget og Miljø- og planlægningsudvalget plus en fagdommer, Johnny Svendborg Andersen, arkitekt, ejer af Svendborg Architects og formand for Akademisk Arkitektforening.