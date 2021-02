Butikstyv tog kurven for fuld: Nu bliver han måske udvist

Han havde dog ingen intentioner om at betale, så efter at have proppet tre par underbukser, en pakke kyllingeunderlår, en pakke laks, en spegepølse, en flødeost, kaffe, ketchup, forskellige krydderier, tomater, avocado, æg, rengøringsmiddel og torskerogn i sin pose, vandrede manden simpelthen ud af butikken.

Det fik en butiksdetektiv dog øje på, og han tilbageholdte manden, indtil Nordsjællands Politi ankom. Her kunne politiet konstatere, at manden var 40 år gammel, kom fra Sverige og opholdte sig ulovligt i landet, da han har indrejseforbud.

Manden vil derfor blive sigtet for at have overtrådt forbuddet mod indrejse, ligesom han vil blive sigtet for butikstyveri. Om manden bliver udvist skal en dommer tage stilling til. Det oplyser Nordsjællands Politi.