To butikstyve blev søndag snuppet efter, at de havde været på spil i Netto på Duevej, oplyser Nordsjællands Politi.

Butiksdetektiv fulgte efter butikstyve i bil

Her blev de to formodede butikstyve, en 38-årig kvinde fra Frederiksværk og en 34-årig mand fra Vejby, fundet i besiddelse af de stjålne varer, og patruljen sigtede dem derfor for forholdet.