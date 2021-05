Hørsholm Midtpunkt har kun været åbent i et par uger, og det er forventningen, at ny nedlukning af forretninger og erhvervslivet i Hørsholm Kommune vil træde i kraft på søndag den 9. maj på baggrund af dagens incidenstal på 270 for kommunen. Foto: Morten Timm Foto: Morten Timm

Send til din ven. X Artiklen: Butikker og liberale erhverv forventes at blive lukket fra søndag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Butikker og liberale erhverv forventes at blive lukket fra søndag

Nedlukningen af Hørsholm kan på søndag den 9. maj blive total. Erhvervsministeriet regner med, at Epidemiudvalget også vil lukke kommunens detailhandel og erhvervslivet ned på grund af de høje smittetal

Hørsholm - 07. maj 2021 kl. 17:02 Af Morten Timm Kontakt redaktionen

De høje smittetal i Hørsholm får formentlig ikke kun konsekvenser for skoler og kommunale institutioner. Fra Erhvervsministeriet meddeles det nu, at de har bedt Epidemikommissionen om at vurdere en midlertidig nedlukning af erhvervslivet i Hørsholm Kommune fra søndag den 9. maj.

Det vil betyde, at der fra søndag lukkes ned for blandt andet alle udvalgsvarebutikker, liberale serviceerhverv og serveringssteder i Hørsholm Kommune.

Nedlukningen ophæves først, når kommunen syv dage i træk er under en testkorrigeret incidens på 250 smittede, oplyser ministeriet videre i en pressemeddelelse.

Det ligger i dag fredag på 270 tilfælde pr. 100.000 indbygger, som er over grænsen på 250.

FAKTA Følgende forventes at træde i kraft i Hørsholm Kommune søndag den 9. maj:

Lukning af udvalgsvarebutikker i kommunen

Lukning af forlystelsesparker mv. i kommunen

Lukning af serveringssteder i kommunen

Lukning af indkøbscentre, arkader, basarer og stormagasiner i kommunen

Lukning af liberale serviceerhverv og køreskoler i kommunen

Lukning af konferencecentre i kommunen

Private arbejdsgivere opfordres til at lade medarbejdere arbejde hjemmefra så vidt muligt



Når Hørsholm kommune i syv dage i træk er under en testkorrigeret incidens på 250 smittede, ophæves nedlukningen.





Kilde: Erhvervsministeriet Følgende forventes at træde i kraft i Hørsholm Kommune søndag den 9. maj:Når Hørsholm kommune i syv dage i træk er under en testkorrigeret incidens på 250 smittede, ophæves nedlukningen. Epidemiudvalg træffer beslutningen Nedlukningen af detailhandel og erhvervsliv i Hørsholm bliver først behandlet i Epidemikommissionen og forelægges derefter for Folketingets Epidemiudvalg, før den endelige beslutning træder i kraft.

Det sker indenfor den automatiske model for lokale nedlukninger, som er led i udmøntningen af den vedtagede 'Rammeaftale om plan for genåbning'.

En nedlukningen af butikker omfatter ligesom tidligere nedlukninger ikke dagligvarerbutikker, apoteker og forretninger, der sælger medicinsk udstyr samt take away.

Stadig mulighed for kompensation Ifølge Erhvervsministeriet er der mulighed for, at virksomheder, der tidligere har været lukket ned, kan forblive lukket, hvis de vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt at åbne.

De vil kunne modtage op til 90 procent i kompensation for de faste udgifter, og 90 procent af den tabte omsætning i selvstændigordningen.

Virksomhederne kan også fortsat benytte sig af den generelle lønkompensationsordning, hvor der kan søges om kompensation for 75 procent af lønnen for funktionærer og 90 procent af lønnen for ikke-funktionærer, dog maksimalt 30.000 kr. om måneden.

relaterede artikler

Kommune lukker: Se hvad det betyder for dig 07. maj 2021 kl. 13:21

Smitten blev for høj: Hørsholm lukker ned i morgen 07. maj 2021 kl. 12:42

Efter eksplosiv smitte: Elever vil blive tjekket i døren 07. maj 2021 kl. 06:39