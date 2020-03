Se billedserie Mens flere kommer i karantæne på grund af corona-virus, har en butik i Hørsholm besluttet at bringe varer ud for at hjælpe de karantæne-ramte, og Coop Danmark har igangsat flere tiltag for at mindske spredning. Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Send til din ven. X Artiklen: Butikker klar med nye tiltag på grund af corona-virus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Butikker klar med nye tiltag på grund af corona-virus

Hørsholm - 11. marts 2020 kl. 10:55 Af Sophus Zarrs Soelberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som et nyt tiltag har indehaverne af Ø-butikken i Hørsholm, Jullie W. Andersen og H.C. Andersen, besluttet, at butikken fremover skal bringe varer ud til kunder, der er blevet sat i karantæne på grund af mistanke om corona-virus.

- Vi skal jo passe på hinanden og overholde karantænen, hvis man er i sådan en, men hvordan søren får man så sine varer, spørger Jullie W. Andersen retorisk.

Svaret har hun allerede fundet og butikken har følgende besked til sine kunder: »Hvis du er i karantæne eller blot ligger syg, kan du fra dags dato bestille varer over telefonen. Det foregår sådan, at vi samler varerne, mens vi har dig i røret. Så ved du også med garanti, at vi har det, du ønsker. Vi ringer det ind, som stod du i butikken - og der betales med mobile pay med det samme. Vi bringer varerne ud samme dag eller eventuelt næste formiddag - alt efter efterspørgsel. Dette tilbud gælder pt. for Hørsholm, Rungsted, Vedbæk, Usserød, Høsterkøb, Kokkedal og Mikkelborg«.

En uvant situation De nye tiltag skaber en særdeles uvant situation i helsekostbutikken, der samtidig har sat en række tiltag i søen for at undgå corona-virus.

I butikken er medarbejderne allerede blevet indskærpet, at de skal være særdeles opmærksomme på håndhygiejne, og der er blevet opstillet sprit flere steder i forretningen.

Samtidig er medarbejderne begyndt at holde afstand til kunderne, hvilket står i kontrast til den personlige betjening, kunderne ellers møder i butikken. Af samme årsag har indehaverne følt sig nødsaget til at give følgende besked til kunderne:

»Vores mål med butikken har i alle 12 år været, at du som kunde fik en personlig vejledning. Det indebære ofte en hånd på skulderen, et knus eller et varmt håndtryk.

På grund af risikoen for at vi smitter hinanden, har vi i den næste tid lavet lidt om på det. Så hvis du ikke får dit vante knus, dit lille klem eller en kærlig hånd næste gang, du kommer i butikken, er det ikke personligt. Vi passer bare lidt ekstra på os selv, på jer, hinanden og ikke mindst de svageste i samfundet«.

Indehaver Jullie W. Andersen tilføjer:

- Det er jo ikke sikkert, at corona virussen er særlig farlig for den enkelte, - som dig og mig. Men vi har mange af de ekstra sårbare i butikken såsom ældre, folk i kemoterapi, folk med lavt immunforsvar og kronisk syge, som alle har en særlig risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis vi ikke er fornuftige. Derfor er vi yderst forsigtige i butikken - ikke hysteriske, men ekstra påpasselige, siger hun.

Store butikker følger med Det er ikke kun de små butikker, der går nye veje på grund af corona-virus.

Hos Coop Danmark oplyser Lars Aarup, der er kommunikations- og analysechef, at butikken har igangsat flere tiltag, ligesom virksomheden har nedsat en task-force bestående af medarbejdere, der overvåger situationen nøje.

- I forhold til medarbejderne har vi orienteret alle gennem den app, som vores medarbejdere har i lommen og via intranet. Vi har også lavet leder-instrukser, som er sendt til alle ledere. Det går ud på at få stillet og besvaret de spørgsmål, som der er flest af. Det kan være spørgsmål om, hvorvidt man skal gå på arbejde, hvis man eksempelvis har været i Norditalien inden for de seneste fjorten dage, og så er svaret, at »nej, det skal man ikke«, fortæller Lars Aarup, inden han fortsætter:

-Tilsvarende har vi skrevet ud og orienteret medarbejderne om, at god håndhygiejne er det, der skal til for at mindske spredningen. Levnedsmiddelmyndighederne oplyser, at risikoen for smitte gennem fødevarer eller emballage er meget usandsynlig, så vi har almindelig hygiejnisk omgang med fødevare og fødevareemballage. For os handler det om at planlægge i forhold til sygemeldinger eller folk, der kommer i karantæne. Vi har seks personer, der er i karantæne af myndighederne, og det tal vokser måske. Vi har omkring 20 personer, der er hjemsendt for en sikkerheds skyld, fordi de eksempelvis har været i Norditalien, forklarer Lars Aarup.

Mad smitter ikke At corona-virus ikke smitter gennem fødevare bekræfter Fødevarestyrelsen på sin hjemmeside.

Her fremgår det, at »Coronavirus (COVID-19) smitter ikke gennem mad, men via dråber fra host og nys fra smittede personer«, og det skrives endvidere, at »Fødevarestyrelsen henviser generelt til, at man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for at undgå smitte med coronavirus. Følg de almindelige hygiejneråd om god håndhygiejne, host og nys i ærmet samt undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse eller luftvejsinfektion.«

Onsdag formiddag er 340 personer smittet med Corona-virus i Danmark, mens tallet tirsdag formiddag lød på 156. 1231 er onsdag formiddag i karantæne. Statsminister Mette Frederiksen udtale i forbindelse med et pressemøde tirsdag formiddag, at man forventer at tallet vil blive ved med at stige, ligesom hun udtalte, at virusudbruddet kan ramme flere danske brancher økonomisk.